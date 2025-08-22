Đền thánh Đức Mẹ Knock thu hút khách hành hương đến xưng tội

Trong bối cảnh số người tham dự Thánh lễ tại Ai Len đã giảm sút nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua, đền thánh Đức Mẹ Knock ở Ai Len, lại thu hút các tín hữu với những tòa giải tội như nơi "vận hành", mang lại sứ điệp hy vọng và sự chữa lành trong Năm Thánh.

Vatican News

Cha Richard Gibbons, giám đốc đền thánh, cho biết có rất nhiều người đến đây xưng tội. Cha giải thích: “Đôi khi, những người gặp khó khăn trong đức tin lại nghĩ rằng: ‘Tôi không đủ tốt để đến Knock, hay đến Lộ Đức, hay Fatima’. Nhưng thực tế không phải vậy. Chính khi bạn đang gặp khủng hoảng, bạn mới cần đến những nơi này để tìm lại hy vọng”.

Đền Thánh có 16 cha tuyên úy thường trực, giải tội mỗi ngày từ sáng đến tối, chào đón hàng ngàn hối nhân, kể cả những người sau nhiều năm xa cách nay mới tìm lại bí tích. Cha Gibbons kể: “Có người đến mà không hề có ý định xưng tội, nhưng khi nhìn thấy người khác vào tòa giải tội, họ cũng thử bước vào... và trải nghiệm đó hoàn toàn biến đổi họ. Họ mở lòng và để cho ân sủng của Thiên Chúa hoạt động”.

Mùa hành hương cao điểm là tháng 8 với Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Knock, bao gồm Thánh lễ, rước kiệu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi, kết thúc đúng ngày kỷ niệm 21/8. Năm nay, cha Gibbons ước tính có khoảng 150.000 khách hành hương tham dự Tuần Cửu Nhật.

Đền thánh Đức Mẹ Knock được xây dựng tại hạt Mayo, miền tây Ai Len, tại nơi vào ngày 21/8/1879, 15 nhân chứng đã nhìn thấy điều lạ thường bên ngoài nhà thờ Thánh Gioan Tông đồ: Đức Trinh Nữ Maria mặc áo trắng, đội vương miện, đôi tay và ánh mắt hướng lên trời cầu nguyện. Bên phải Mẹ là Thánh Giuse tóc bạc râu dài; bên trái là Thánh Gioan mặc phẩm phục giám mục, tay cầm sách mở. Trước họ là con chiên đứng trên bàn thờ trước Thánh giá, và các thiên thần vây quanh. Biến cố kéo dài hai giờ đồng hồ giữa cơn mưa, nhưng nền đất xung quanh nhà thờ vẫn khô ráo. Các nhân chứng - nam nữ, già trẻ, có em chỉ mới 5 tuổi - đã lần hạt Mân Côi trước cảnh tượng thinh lặng ấy.

Cha Gibbons nhận định: “Đây là lần hiện ra khác thường nhất, độc nhất trên toàn thế giới. Trung tâm của sự kiện là Thánh Thể - bàn thờ và con chiên”.

Đức Mẹ không nói lời nào trong sự kiện này. Sự im lặng này, theo cha Gibbons, xảy ra vào thời gian người dân chịu nhiều đau khổ của chiến tranh và đói kém, và Đức Mẹ hiện ra khi người dân cần hy vọng và sự kết nối với trời cao.

Nhiều phép lạ chữa lành đã được ghi nhận tại đền thánh Đức Mẹ Knock, nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm vào năm 1979 và Đức Phanxicô viếng thăm vào năm 2018.