Giáo hội Malawi kêu gọi không dùng điện thoại trong Thánh lễ

“Không được lợi dụng sự thinh lặng của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể để nghĩ rằng Người có thể bị coi thường bằng cách vi phạm các quy tắc phụng vụ”. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ của Đức cha Thomas Luke Msusa, Tổng Giám mục Blantyre, trong bài giảng Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc gia lần thứ nhất của Malawi, diễn ra tại nhà thờ chính tòa Lilongwe ở thủ đô Cameroon trong tuần vừa qua.

Hồng Thủy - Vatican News

Lòng tôn kính trong phụng vụ

Theo hãng tin của Hiệp hội các Hội đồng Giám mục Đông Phi (AMECEA), Đức cha Msusa đã đặc biệt lên án việc sử dụng điện thoại di động trong Thánh lễ, kể cả để nhắn tin. Ngài nhấn mạnh: “Nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta cần chứng tỏ niềm tin ấy trong cách cầu nguyện. Chúng ta có điện thoại để ghi hình, dù không phải là nhà báo. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải lắng nghe và cầu nguyện”.

Dẫn lại trình thuật Kinh Thánh về việc Thiên Chúa gọi ông Môsê trên núi Horeb, Đức Tổng Giám mục mời gọi các tín hữu giữ lòng tôn kính trong phụng vụ: “Khi nhận ra mình đang đứng trước mặt Thiên Chúa, ông Môsê liền cởi dép và phủ phục xuống đất, biểu lộ lòng tôn kính. Chúng ta cũng phải thể hiện lòng tôn kính ấy trong Thánh lễ”. Ngài đồng thời khuyến khích các tín hữu siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa giải, để sống xứng hợp với ơn gọi Kitô hữu.

Đại hội Thánh Thể quốc gia Malawi

Đại hội Thánh Thể quốc gia Malawi lần thứ nhất có chủ đề: “Thánh Thể: Nguồn mạch và chóp đỉnh của người hành hương hy vọng”. Đây là lần đầu tiên Giáo hội tại quốc gia châu Phi này tổ chức sự kiện cấp quốc gia quy tụ cả 8 giáo phận, trong bối cảnh đất nước có gần 3 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số khoảng 19 triệu dân. Đại hội khai mạc với Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Gian Luca Perici, Sứ thần Tòa Thánh tại Malawi và Zambia, chủ sự, và có sự hiện diện của Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.

Kết thúc Đại hội, các Giám mục đã đưa ra một số đề nghị quan trọng: cổ võ lòng tôn kính đối với Thánh Thể với ý thức về sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô; khuyến khích các linh mục cổ võ lòng tôn kính này; nhấn mạnh việc Chầu Thánh Thể là bổn phận chung của toàn thể cộng đoàn, không chỉ của những nhóm riêng; phổ biến các hình thức chầu mới cho mọi tín hữu; chuẩn bị chu đáo cho phụng vụ và khuyến khích ca đoàn chọn những bài hát quen thuộc để cộng đoàn tham gia; khuyến khích rước lễ bằng cách rước trên lưỡi; và cuối cùng, kêu gọi các mục tử ưu tiên giảng dạy về Thánh Thể, đồng hành mục vụ với những tín hữu đang gặp trở ngại để họ có thể được hòa giải và trở lại hiệp thông trọn vẹn trong đời sống bí tích.