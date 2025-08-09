70 ngàn bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Quốc tế "Mladifest tại Mễ Du

Từ ngày 4 đến ngày 8/8/2025, khoảng 70 ngàn bạn trẻ và 600 linh mục đã tham dự Đại hội Giới trẻ Quốc tế "Mladifest" lần thứ 36 tại Mễ Du, nước Bosnia-Herzegovina. Đại hội năm nay có chủ đề "Chúng ta sẽ về Nhà Chúa" (Tv 122,1).

Hồng Thủy - Vatican News

Đại hội Giới trẻ Quốc tế "Mladifest diễn ra hàng năm tại Mễ Du từ ngày 31/7 đến ngày 6/8, nhưng năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 8/8. Đây là một khóa tĩnh tâm kéo dài một tuần với các Thánh lễ, những giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, nghe giảng, Kinh Mân Côi, trình bày chứng tá, giao lưu, âm nhạc và nhiều sự kiện khác dành cho giới trẻ.

Trở thành những người loan báo Tin Mừng

Vào chiều ngày 7/8/2025, Đại hội lần thứ 36 đã kết thúc với nghi thức sai đi truyền giáo, trao tặng tràng hạt Mân Côi cho đại diện giới trẻ từ 71 quốc gia đã hành hương đến tham dự Đại hội lần này.

Cha Zvonimir Pavičić, chánh xứ Mễ Du, nói: "Các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận tràng hạt Mân Côi, tức là bàn tay của Đức Maria trao cho các con để đồng hành cùng Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong cuộc sống, và học hỏi từ các Ngài! Hãy trở thành những người loan báo Tin Mừng trong gia đình, trong thành phố, trong thị trấn của mình".

Với món quà này, các bạn trẻ được mời gọi đến với sứ vụ truyền giáo và trao cho thị trấn, gia đình và cộng đoàn giáo xứ những gì đã nhận được tại Mễ Du.

Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Petar Palic, Giám mục giáo phận Mostar-Duvno, Giám quản Tông tòa Giáo phận Trebinje-Mrkan, đã mô tả địa điểm hành hương ở Bosnia-Herzegovina là "nơi cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa", tương tự như Núi Horeb trong Kinh Thánh, nơi mà từ những tảng đá nước tuôn chảy. Ngài nói: "Biết bao nhiêu người trẻ đã tìm thấy nguồn nước hằng sống ở đây!". Trích dẫn lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nói rằng đức tin "không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô". Điều này đã trở nên hữu hình đối với những người trẻ địa phương trong những ngày qua; nhiều người đã "khám phá ra Chúa Giêsu" tại đây.

Đức tin không chỉ là niềm an ủi, mà còn là lời mời gọi hoán cải và hy sinh

Theo Đức Cha Petar Palic, giới trẻ cũng nên tự hỏi mình câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ trong Phúc Âm: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" – và các bạn trẻ nên trả lời không phải bằng những lời học thuộc lòng, mà bằng chính cuộc sống của mình. Đồng thời, ngài cảnh báo về một đức tin Kitô giáo đơn giản hóa. Ngài nói rằng việc hướng về Chúa Giêsu và theo Người phải luôn đi kèm với việc chấp nhận thập giá. Ngài nói: "Đức tin không chỉ là niềm an ủi, mà còn là lời mời gọi hoán cải và hy sinh".

Hãy sống theo sứ điệp của Mẹ

Thánh lễ bế mạc Đại hội được Cha Zvonimir Pavičić, cha sở Mễ Du, cử hành trên Núi Thánh Giá, một ngọn đồi đá cao 500 mét, vào sáng sớm ngày 8/8/2025.

Hàng trăm bạn trẻ đã leo lên đỉnh Núi Thánh Giá Križevac trong đêm để cử hành Thánh lễ sáng và sau đó trở về nhà. Một số người đã đến ngọn đồi này ngay sau chương trình buổi tối ngày 7/8/2025 kết thúc và nghỉ đêm tại Križevac.

Nhìn lại tuần qua, Cha Zvonimir nói rằng đây "là những ngày tuyệt vời mà chúng ta đã cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, cũng như sự gần gũi của mọi người, của anh chị em chúng ta". Ngài cầu xin rằng những ngày này "ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục sống đức tin khi chúng ta trở về quê hương, gia đình và nơi làm việc. Hãy là con cái của Đức Mẹ. Hãy sống theo sứ điệp của Mẹ. Và các con sẽ được bình an! Xin Chúa chúc lành cho các con!".