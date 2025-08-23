Khởi động cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027

Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 vừa chính thức công bố khởi động cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề cho sự kiện quốc tế quan trọng này. Dự kiến sẽ có hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về thủ đô Hàn Quốc để tham dự Đại hội.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, các tác phẩm dự thi - bao gồm cả phần lời và phần nhạc - phải diễn tả cách hiệu quả ý nghĩa của khẩu hiệu được chọn cho Đại hội: “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (x. Ga 16,33). Đây chính là ý nghĩa trọng tâm của Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027, mời gọi giới trẻ tín thác nơi Đức Kitô Phục Sinh, Đấng mang lại niềm hy vọng giữa những thách đố của thế giới hôm nay.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 18/8 đến ngày 30/11 năm nay (2025). Điểm đặc biệt là thể lệ hoàn toàn rộng mở cho “mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, vùng miền hay quốc tịch”. Ban tổ chức chấp nhận mọi thể loại âm nhạc, và mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể gửi tối đa ba ca khúc dự thi.

Bài hát được chọn sẽ trải qua quy trình phê chuẩn của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thuộc Tòa Thánh. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng bài hát chủ đề không chỉ là phần nhạc nền, nhưng là “tiếng hát đồng hành trong nhiều khoảnh khắc của sự kiện, truyền đạt ý nghĩa sâu xa và tạo nên những kết nối thiêng liêng, cảm xúc mạnh mẽ giữa các tham dự viên”.

Với tầm quan trọng đó, bài Thánh ca chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 được xem là phương tiện hữu hiệu để chuyển tải tinh thần đích thực của Đại hội. Âm nhạc sẽ giúp các bạn trẻ trên khắp thế giới cảm nhận sự hiệp thông, nuôi dưỡng niềm vui và khắc ghi trong tâm hồn những trải nghiệm thiêng liêng lâu dài, ngay cả khi sự kiện đã khép lại.

Thông tin chi tiết về mẫu đăng ký bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, cũng như các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đã được công bố trên trang chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027.