Cộng đoàn giới trẻ Ituri dấn thân vì hòa bình giữa bối cảnh thảm sát tại nhà thờ Komanda

“Không thể xây dựng một quốc gia bằng khẩu AK-47.” Đó là lời cảnh báo mạnh mẽ của Đức cha Sosthène Ayikuli Udjuwa, Giám mục giáo phận Mahagi-Nioka, miền Ituri, phía đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo, trong bài phát biểu gửi đến các bạn trẻ Công giáo, kêu gọi họ không tham gia vào các nhóm vũ trang đang hoạt động trong khu vực.

Vatican News

Từ ngày 31 tháng 7 đến 3 tháng 8 năm 2025, Đức cha Ayikuli đã chủ sự Ngày Giới trẻ cấp Giáo phận (JDJ) với sự quy tụ của giới trẻ từ Mahagi, thuộc hai giáo phận Mahagi-Nioka và Bunia. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, chỉ có các bạn trẻ thuộc giáo phận Mahagi-Nioka có thể hiện diện. Tuyến đường nối Bunia và Mahagi – đi qua làng Komanda – hiện vẫn đầy bất ổn sau vụ thảm sát trong nhà thờ giáo xứ Chân phước Anuarite diễn ra trong đêm từ thứ Bảy 26 đến Chúa nhật 27 tháng 7.

Dù tình hình căng thẳng, tinh thần của các bạn trẻ Công giáo vẫn không hề suy giảm. Các hoạt động của Ngày Giới trẻ đã diễn ra sôi nổi với sự tham dự đông đảo của người trẻ trong giáo phận.

Hòa bình là trách nhiệm và sứ mạng

Vào ngày 1 tháng 8, quảng trường trước nhà thờ chính tòa Mahagi đã trở thành nơi gặp gỡ thiêng liêng và đối thoại xã hội, nơi sứ điệp hòa bình trở thành trọng tâm của các giờ cầu nguyện.

Đức cha Ayikuli tiếp tục cảnh báo người trẻ không nên để mình bị dụ dỗ bởi các nhóm vũ trang, vốn thường nhắm đến những bạn trẻ bị bỏ rơi, thiếu định hướng. Ngài nhấn mạnh: “Không thể xây dựng một quốc gia bằng khẩu AK-47.”

Ngỏ lời với các nhà lãnh đạo chính trị và hành chính, Đức cha Ayikuli kêu gọi những hành động cụ thể chứ không chỉ là lời hứa suông. Ngài nói: “Tương lai của Ituri không thể chỉ dựa vào những lời nói rỗng tuếch. Cần có những biện pháp cụ thể vì lợi ích của giới trẻ: giáo dục, việc làm và an ninh.”

Giáo hội đồng hành với người trẻ giữa xung đột

Các hoạt động trong Ngày Giới trẻ không chỉ mang tính thiêng liêng, mà còn là dịp để suy tư về hiện trạng xã hội và chính trị của vùng Ituri. Qua các nhóm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và chứng từ đức tin, người trẻ được mời gọi ý thức về vai trò của mình trong xã hội.

Giáo hội Công giáo đang nỗ lực đề xuất một con đường thay thế cho làn sóng tuyển mộ giới trẻ vào các nhóm vũ trang. Mạng lưới các giáo xứ tại nông thôn và thành thị đang được huy động để loan báo sứ điệp hòa bình và hy vọng đến cả những vùng xa xôi nhất. Các linh mục và tu sĩ cũng lên tiếng mạnh mẽ, tố cáo tình trạng bạo lực đang bị bình thường hóa và những khủng hoảng tâm lý trầm trọng nơi nhiều người trẻ tại Ituri, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc mục vụ và hỗ trợ tâm lý trong các khu vực xung đột.

Đối với Đức cha Ayikuli, sứ điệp của những ngày vừa qua vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo: “Đây là lời mời gọi đánh thức một lương tri tập thể nơi cả người trẻ lẫn những người nắm quyền quyết định.”