Cha Pawel Nowak đạp xe từ Đức đến Roma gây quỹ giúp trẻ em ung thư

Đạp xe suốt ba ngày ba đêm từ Đức đến Roma, khoảng 1.600 km, để gây quỹ giúp trẻ em bị ung thư. Đó là câu chuyện của cha Pawel Nowak, một linh mục người Đức, 39 tuổi, cha sở của một giáo xứ ở Lower Saxony.

Vatican News

Một kỳ tích đạp xe mới tiếp nối những huyền thoại trước đây, nhưng không chỉ đơn thuần vì thể thao, mà còn vì mục đích từ thiện. Thành tựu này được thực hiện bởi một linh mục đến từ Bremen, cha Pawel Nowak. Cha đã đạp xe từ Hildesheim, phía nam Hanover của Đức, đến Roma trong ba ngày ba đêm không ngủ. Mục đích của sáng kiến này là gây quỹ hỗ trợ bệnh viện nhi Lowenherz tại Syke, một thị trấn ở Lower Saxony. Khi đến Roma, 7.000 euro tiền quyên góp đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng được thiết lập riêng, nhưng linh mục người Đức cho biết số tiền bổ sung sẽ được quyên góp trực tiếp cho bệnh viện thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Chuyến đi của cha Nowak được hỗ trợ bởi nhiều “thiên thần hộ mệnh” bốn bánh. Một số thành viên trong cộng đoàn của cha ở Bremen đã ủng hộ cha. Veronika Hellmann, một người trong số đó cho biết mọi người chỉ giúp nếu cha cần và rồi chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp. Trên đường đi, họ đã đồng hành cùng cha Nowak bằng ô tô - như cách các chuyên gia thường làm trong các trận đua xe đạp của Ý và Pháp - và cung cấp cho cha thức ăn, đồ uống và mọi thứ ngài cần tại các điểm hẹn đã thỏa thuận. Ví dụ, một ngày nọ, họ đã thay lốp xe.

Cô Jagoda Ignatowicz và gia đình cũng tham gia đoàn tháp tùng. Họ gặp cha Nowak trên Hồ Garda và với xe ô tô họ đi theo sát phía sau đến Roma. Thiếu nữ 17 tuổi chia sẻ: “Đối với tôi, đó là một trải nghiệm ấn tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra: không ngủ trong suốt ba ngày đêm và những điều khác”.

Tại buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 06/8, cha Pawel Nowak đã kể lại câu chuyện của mình với Đức Thánh Cha Lêô XIII. Cha vui vẻ nói: “Sau buổi tiếp kiến chung, tôi đã gặp trực tiếp Đức Thánh Cha. Tôi được bắt tay và trao đổi vài lời với ngài”. Vốn là một người yêu thể thao, Đức Thánh Cha đã rất ấn tượng với việc làm của vị linh mục.

Kể lại với truyền thông Vatican sau buổi gặp gỡ, cha Nowak nói khi biết cha đã đạp xe suốt ba ngày ba đêm không ngủ để đến Roma, Đức Thánh Cha đã muốn chụp một bức ảnh selfie với cha. Cũng trong giây phút gặp gỡ ngắn này, cha cũng trao cho Đức Thánh Cha những món quà của các em nhỏ ở bệnh viện. Đức Thánh Cha đã cảm ơn, đồng thời ban phép lành cho linh mục, giáo xứ của ngài, các bệnh nhi và gia đình của các em.

Linh mục yêu thích thể thao cho biết thêm, sau chặng từ Đức đến Roma, cha đã lên kế hoạch cho thử thách thể thao và từ thiện tiếp theo. Cụ thể cha sẽ khởi hành đến Áo, để tham gia một cuộc đua, một cuộc đua thực sự, lần đầu tiên trong đời, với một mục tiêu đầy tham vọng: đó là giải vô địch thế giới đua xe đạp “Race around Austria”. Các vận động viên tham dự, trong đó có nhiều tay đua xe đạp chuyên nghiệp nổi tiếng, sẽ phải chinh phục 2.200 km đường dài và 30.000 mét chênh lệch độ cao, băng qua toàn bộ lãnh thổ Áo. Vị linh mục 39 tuổi nóng lòng được thử thách bản thân thêm một lần nữa. Tại Áo, cha sẽ thi đấu để gây quỹ ủng hộ Quỹ Ung thư Trẻ em của Bremen.