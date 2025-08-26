Mẹ của Carlo Acutis: Chân phước Acutis cho thấy “sự thánh thiện ở nơi những điều bình thường”

Bà Antonia Acutis, thân mẫu của Chân phước Carlo Acutis, nhận xét: “Cả Carlo và Pier Giorgio [Frassati] đều có chung một tình yêu dành cho Thánh Thể, cho người nghèo và cho Đức Trinh Nữ Maria. … Hai người này chính là những mẫu gương mà chúng ta cần đến trong thời điểm đặc biệt này cho giới trẻ ngày nay …”. Bà Antonia nói: "Sự thánh thiện nằm trong những điều bình thường; đưa điều phi thường vào trong những điều bình thường. Đó chính là điều Carlo và Pier Giorgio đã làm".

Vào Chúa Nhật ngày 7/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ tuyên thánh cho hai Chân phước Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati. Cả hai đều qua đời khi còn rất trẻ nhưng lại rất nổi bật trên con đường nên thánh trong thời hiện đại. Lễ tuyên thánh cho hai Chân phước này là điều mà rất nhiều tín hữu khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ, đã chờ đợi từ lâu.

Sơ lược tiểu sử hai Chân phước Acutis và Giorgio Frassati

Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 03/05/1991, tại London. Khi gia đình ngài chuyển về sống ở Milano, ngài bắt đầu có đời sống đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn. Yêu mến Bí tích Thánh Thể và đam mê công nghệ thông tin, vào năm 14 tuổi, ngài đã biến công nghệ thông tin thành phương tiện truyền giáo, và thực hiện một triển lãm về phép lạ Thánh Thể trên internet. Trung tâm của cuộc đời Chân phước Acutis chính là Thánh Thể, “đường cao tốc đến thiên đàng”, kinh Mân Côi, tình yêu dành cho tha nhân.

Chân phước Acutis là một cậu bé sống như tất cả mọi người nhưng hết lòng yêu mến Chúa Kitô cho đến khi qua đời bởi bệnh bạch cầu cấp vào ngày 12/10/2006 tại Monza, khi mới 15 tuổi. Ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong chân phước vào ngày 10/10/2020 tại Assisi, thị trấn nơi có mộ phần của ngài.

Còn Chân phước Pier Giorgio Frassati sinh ngày 6/4/1901 tại Torino, miền tây bắc nước Ý, trong một gia đình giàu có. Ngay từ nhỏ ngài đã tham gia các nhóm Công giáo và khát khao rước lễ hàng ngày. Ngài có đời sống cầu nguyện sâu xa, kính mến Đức Mẹ và Thánh Thể. Ngài là một trong những chân phước nổi tiếng nhất trong số các thế hệ tín hữu Công giáo mới, được coi là một trong những vị thánh có tính “xã hội” người Ý. Ngài chuyên tâm cầu nguyện và giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, ngài cũng là một vận động viên giỏi.

Tháng 6/1925, Chân phước Giorgio mắc bệnh bại liệt, dường như bị lây nhiễm khi phục vụ người nghèo ở Torino. Nhưng đúng lúc đó, bà ngoại ngài cũng đang hấp hối tại gia, nên ngài giấu bệnh để cả nhà tập trung lo cho bà. Theo lời em gái Luciana của ngài kể lại trong sách “Anh tôi, Pier Giorgio: Những ngày cuối đời”, dù đau đớn, ngài vẫn nghĩ đến bạn bè và người nghèo, nhờ em gái mang thuốc men và đồ dùng cho những người ngài thường thăm viếng. Ngài qua đời ngày 4/7/1925, lúc mới được 24 tuổi. Đức Gioan Phaolô II đã gọi ngài là “một vận động viên leo núi… vĩ đại” và đã tuyên phong chân phước cho “cậu bé trong Tám Mối Phúc Thật” này vào năm 1990.

Nội dung cuộc phỏng vấn mẹ của Chân phước Acutis

Trong cuộc phỏng vấn của báo National Catholic Register ngày 20/8, bà Antonia Acutis, thân mẫu của Chân phước Carlo Acutis, đã chia sẻ về sự thánh thiện và ước mơ ơn gọi của con trai, cũng như những đề tài khác, như chứng tá chung (bao gồm đời sống cầu nguyện, phục vụ người nghèo và tình yêu toán học) với Chân phước Pier Giorgio Frassati – người sẽ được tuyên thánh cùng Chân phước Carlo vào ngày 7/9 tới.

Bà Antonia nói: “Cả Carlo và Pier Giorgio [Frassati] đều có chung một tình yêu dành cho Thánh Thể, cho người nghèo và cho Đức Trinh Nữ Maria. … Hai người này chính là những mẫu gương mà chúng ta cần đến trong thời điểm đặc biệt này cho giới trẻ ngày nay …”. Bà Antonia nhận xét: “Cả hai đều để cho chính mình được tràn đầy Đức Kitô”.

** Thưa bà Antonia, việc cả hai Chân phước - Carlo Acutis, con trai bà, và Pier Giorgio Frassati - cùng được tuyên thánh có ý nghĩa gì?

- Tôi không nghĩ là trong cuộc sống có điều gì là ngẫu nhiên, bởi chính Thiên Chúa là Đấng sắp đặt mọi sự.

Pier Giorgio Frassati là một người trẻ sống nhiều năm trước Carlo, qua đời ở tuổi 24 vì mắc bệnh bại liệt cấp tính khi đang giúp đỡ người nghèo. Carlo thì qua đời vì bệnh bạch cầu. Cậu ấy cũng thường xuyên thăm viếng, nâng đỡ những người nghèo khổ, nhất là những người sống trên đường phố. Do đó, tình yêu dành cho người nghèo chắc chắn là điểm giống nhau giữa Carlo và Pier Giorgio. Cả hai đều xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến người nghèo.

Giống như Pier Giorgio, Carlo rất yêu mến Thánh Thể. Gia đình Pier Giorgio không sùng đạo lắm. Mẹ Pier Giorgio là người sùng đạo, nhưng không giống cậu ấy. Cậu ấy đi lễ và chầu Thánh Thể mỗi ngày. Vào mùa hè, Pier Giorgio thường đi lễ hàng ngày bằng cách lẻn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có một Thánh lễ vào sáng sớm, và cậu ấy thường trèo xuống từ cửa sổ bằng một tấm ga trải giường để không gây tiếng động đánh thức cha mẹ.

Cả Carlo và Pier Giorgio đều có chung một tình yêu đối với Thánh Thể, tình yêu dành cho người nghèo và tình yêu dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi nghĩ rằng hai vị này là những hình mẫu mà chúng ta cần trong thời điểm đặc biệt này cho giới trẻ ngày nay.

** Họ là chứng nhân Kitô giáo như thế nào trong cuộc đời mình?

- Pier Giorgio thường nói: “Dobbiamo vivere, non vivacchiare” – nghĩa là: “Chúng ta cần phải sống, chứ không chỉ sống vật vờ”. Đây là một câu nói rất hay.

Carlo và Pier Giorgio là những khuôn mẫu tương tự: đặt Thánh lễ làm trung tâm, chầu Thánh Thể, trợ giúp tha nhân, và trên hết là loan báo Tin Mừng.

Pier Giorgio thi hành tông đồ giữa bạn bè ở đại học và nơi người nghèo; Carlo làm việc tông đồ qua internet với cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể; triển lãm này đã đi khắp thế giới và đưa nhiều người trở lại với đức tin.

Cả hai đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô là ra đi loan báo Tin Mừng, trước hết bằng chứng tá đời sống cá nhân, rồi trở thành những nhà truyền giáo ngay trong môi trường sống của mình.

** Cả Carlo và Pier Giorgio đều có rất nhiều bạn. Họ là những người mà người khác có thể cùng vui vẻ và cười đùa. Bà có nghĩ rằng sự thánh thiện là điều giúp mở rộng khả năng kết bạn của chúng ta không?

- Chắc chắn, càng kết hợp với Chúa Kitô chúng ta càng có lòng bác ái, chúng ta càng trở nên hấp dẫn. Cả hai đều tràn đầy Chúa Kitô. Cả hai đều rất vui vẻ, thông minh và tràn đầy sức sống. Pier Giorgio thích đi bộ đường dài trên núi. Cậu ấy leo lên những đỉnh núi.

Tất nhiên, Pier Giorgio cũng có một số khuyết điểm, giống như tất cả chúng ta. Carlo cũng có một số khuyết điểm. Cậu ấy thích Coca-Cola và Nutella! Mỗi người đều có giới hạn của mình, bởi vì là một vị thánh không có nghĩa là trở thành siêu nhân. Điều khiến họ khác biệt là cả hai đều là những con người đang chiến đấu chống lại những khuyết điểm của chính mình. Họ có thể sống những đức tính anh hùng.

** Vậy có lẽ một bài học mới mà chúng ta có thể học được từ hai Chân phước Carlo và Pier Giorgio là hạnh phúc không đối lập với sự thánh thiện? Và biết đâu hạnh phúc là kết quả trực tiếp của sự thánh thiện?

- Trước đây, có thể đã có sự phóng đại trong các hình ảnh về các vị thánh. Khi bạn nhìn thấy hình ảnh các vị thánh, họ dường như u sầu và có khuôn mặt buồn bã. Dường như là khi thánh thiện, bạn không thể hạnh phúc. Nhưng tôi biết Padre Pio từng kể chuyện cười. Ngài có thể rất hài hước. Thánh Philip Neri luôn vui đùa. Các vị thánh không phải là những người máy.

** Một số vị thánh có những trải nghiệm siêu nhiên như hiện ra. Những điều này liên quan đến sự thánh thiện như thế nào?

- Thông thường, trong trí tưởng tượng chung, sự thánh thiện dường như gắn liền với những lần hiện ra, thị kiến ​​hoặc dấu thánh. Điều này không đúng, bởi vì những điều này là những ân sủng mà Chúa ban tặng một cách nhưng không, không phụ thuộc vào công trạng của bất kỳ ai. Chính Chúa là người ban tặng chúng.

Những ân huệ phi thường đôi khi có thể là một hạn chế. Thánh Inhaxiô thành Loyola, vào cuối đời của ngài, đã nói rằng ngài không muốn những đặc sủng thần bí vì chúng làm giảm công phúc của ngài. Vì vậy, chúng ta không nên quá bận tâm về điều này.

Sự thánh thiện nằm trong những điều bình thường; đưa điều phi thường vào trong những điều bình thường. Đó chính là điều Carlo và Pier Giorgio đã làm.

** Chân phước Carlo thường nói về cuộc chiến thiêng liêng mà chúng ta phải chiến đấu trong nội tâm. Bà có thể giải thích điều này không?

- Công phúc của một người là khi họ yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đó là sự thánh thiện. Đó là cố gắng sống cuộc đời mình với nhân đức anh hùng.

Nhân đức anh hùng là thái độ vững vàng của ý chí hướng đến điều thiện. Điều này có nghĩa là không cố ý phạm tội nhẹ. Thế giới đầy rẫy những Kitô hữu tầm thường, không tham gia vào một cuộc chiến tâm linh tốt đẹp. Như Carlo từng nói: “Chiến thắng hàng triệu trận chiến để làm gì nếu bạn không thể chiến thắng chính mình và những đam mê xấu của mình?”...

Tôi phải chiến thắng cuộc chiến này. Bằng cách nào? Bằng một cuộc sống nhân đức. Bằng phương tiện nào? Thiên Chúa đã ban cho tôi phương tiện dồi dào: trước hết là các bí tích, qua đó Người ban cho tôi ân sủng để thánh hóa bản thân và trưởng thành trong sự thánh thiện, và trên hết là để thanh tẩy tôi. Tiếp đến, chúng ta có kinh nguyện và Kinh Mân Côi, qua đó Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều ân sủng. Đức Mẹ đã hứa ban nhiều ân sủng qua Kinh Mân Côi tại Fatima và Lộ Đức. Rồi chúng ta có Lời Chúa, như một la bàn.

Thánh Gioan Bosco, để giúp những cô gái mại dâm hoán cải, thường đọc Thánh Vịnh dưới cửa sổ nhà họ. Nhiều người trong số họ đã hoán cải nhờ điều này. Hãy nhớ rằng, trong các buổi trừ tà, Lời Chúa được sử dụng.

Vì vậy, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những phương tiện này. Sự thánh thiện bao gồm việc sử dụng tất cả chúng.

** Một điểm tương đồng nữa giữa Carlo và Pier Giorgio là cả hai đều giỏi toán. Pier Giorgio học ngành kỹ thuật. Đức Thánh Cha Lêô XIV tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán. Vậy mối liên hệ giữa đức tin Công giáo và thế giới toán học và khoa học là gì?

- Khoa học nằm trong tầm tay chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều món quà trí tuệ để khám phá sự kỳ vĩ của công trình tạo dựng, điều mà Người hiểu rõ vì chính Người đã tạo ra nó. Toán học là một trong những môn khoa học cho phép chúng ta đạt được nhiều điều. Tất nhiên, toán học không nên trở thành một ngẫu tượng. Pier Giorgio có năng khiếu này [về toán]. Carlo có năng khiếu lập trình máy tính vì cậu ấy là một thiên tài máy tính. Cậu ấy đã sử dụng C++ và Java từ năm 9 tuổi, khi cậu ấy đọc được sách giáo khoa lập trình máy tính mà chúng tôi mua từ Đại học Bách khoa Milano. Cậu ấy đã tạo ra các chương trình thống kê cho cha mình, một người làm bảo hiểm. Đó là một điều tuyệt vời. Nhưng trên hết, cậu ấy đã sử dụng kỹ năng lập trình của mình để loan báo Tin Mừng.

** Ngoài lập trình máy tính, ước mơ tương lai của Carlo là gì?

- Cậu ấy nghĩ đến việc trở thành một linh mục. Trước khi qua đời, cậu ấy đã hỏi tôi nghĩ gì về ý tưởng này. Cậu ấy cũng hỏi bà của mình. Tôi tin rằng đó là ý định của cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy muốn trở thành một giáo lý viên. Ý định này đến từ cậu ấy một cách tự phát. Chắc chắn, cậu ấy đã được kêu gọi.

** Nhiều người trẻ ngày nay đã rời bỏ đức tin Công giáo, ngay cả khi họ được nuôi dưỡng trong các gia đình Công giáo. Tại sao điều này lại xảy ra?

- Sơ Lucia ở Fatima nói rằng trận chiến cuối cùng của ma quỷ sẽ là chống lại các gia đình và các linh mục. Bạn chỉ cần nhìn vào số người đã rời bỏ dòng tu của họ, hoặc nhìn vào các gia đình và thấy số vụ ly hôn và ly thân đã xảy ra. Gia đình không còn là nơi đức tin được nuôi dưỡng và phát triển nữa. Phần lớn các gia đình Công giáo dường như đã từ bỏ hoàn toàn nỗ lực truyền bá đức tin.

Rồi còn mối nguy hiểm từ nội dung khiêu dâm. Điều này vô cùng nguy hiểm. Các bậc cha mẹ để con cái mình trước màn hình điện thoại thông minh và máy tính. Các bé trai, bé gái truy cập vào những trang web này mà không ai kiểm soát. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào. ... Điều này đang xảy ra trên khắp thế giới. Chúng ta có thể tưởng tượng được điều xấu mà nó gây ra trong tâm trí trẻ em. Nó hủy hoại đời sống tình cảm của chúng. Điều này rất nguy hiểm và các bậc cha mẹ không bảo vệ con cái mình. Có một số cha mẹ đặt ra giới hạn và kiểm soát. Nhưng cha mẹ cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn. Họ không thể hời hợt trong những vấn đề này.

** Gương sáng của Carlo và Pier Giorgio có thể giúp được gì?

- Khi những đứa trẻ này tìm hiểu về những người như Chân phước Carlo hay Pier Giorgio, chúng sẽ suy ngẫm. Triển lãm của Carlo đã chạm đến cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới. Bạn thấy rằng một Mình Thánh Chúa được biến đổi thành xác thịt. Đây là điều khiến mọi người xúc động sâu sắc. Vì vậy, những việc Carlo đã làm đang mang lại rất nhiều kết quả. Trên khắp thế giới có những nhóm cầu nguyện với Carlo. Tất nhiên, điều này dành cho những người trẻ có đời sống tâm linh. Tuy nhiên, ngay cả một người không có đức tin cũng có thể đọc về cuộc triển lãm này và có thể trở nên tò mò và bắt đầu suy ngẫm. Biết đâu nó sẽ gieo một hạt giống vô hình, và dần dần, nó len lỏi qua những bụi cây mâm xôi. Biết đâu một bông hoa sẽ nở rộ. Đó là hy vọng của tôi.

** Bà sẽ sống khoảnh khắc này như thế nào khi con trai bà, Carlo, được tuyên thánh?

- Đây là khoảnh khắc đỉnh cao của một hành trình dài. Chúng tôi tin chắc rằng Carlo là một vị thánh. Chính Giáo hội sẽ chính thức tuyên bố điều đó. Những người sùng kính Carlo rất vui mừng. Sau đó, họ có thể đặt tên nhà thờ theo tên Carlo. Điều này chỉ có thể được thực hiện sau khi được phong thánh. Điều quan trọng là những gì Carlo đã và đang làm từ thiên đàng, đặc biệt là trong việc đáp lại những lời cầu nguyện cho việc hoán cải, vốn là những ân huệ quan trọng nhất bởi vì đây là điều quan trọng cho sự sống đời đời.