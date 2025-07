Các nhà thờ ở Syria cử hành lại phụng vụ trong bối cảnh an ninh thắt chặt

Một tuần sau khi Nhà thờ Mar Elias ở Damascus, Syria, bị tấn công, vào Chúa Nhật ngày 29/6/2025, các nhà thờ đã cử hành lại phụng vụ, dù số người tham dự ít hơn đáng kể do bầu không khí sợ hãi và lo lắng bao trùm.

Cha Antonios Raafat Abu Al-Nasr, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Damascus của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite nói rằng số tín hữu tham dự giảm sút là điều đã được dự đoán bởi vị họ lo lắng cho sự an toàn của mình.

Cha cũng cho biết Bộ Nội vụ đã triển khai lực lượng an ninh để bảo vệ nhà thờ kể từ ngày xảy ra vụ tấn công - và những sĩ quan này vẫn đang đồn trú tại đó cho đến nay. Cha ca ngợi những nỗ lực của tổ chức “Thanh niên Faz‘a” - những Kitô hữu tình nguyện viên ở địa phương đang tích cực bảo vệ nhà thờ của họ.

Cha Al-Nasr đã đưa ra một thông điệp đầy hy vọng: “Giáo hội dâng lời cầu nguyện lên Chúa, cầu xin Người ban cho con cái Người sự kiên định và đức tin sâu sắc. Cuối cùng, chỉ có sự thật mới chiến thắng”.

Trong khi số tín hữu đến nhà thờ giảm ở Damascus, tại các tỉnh khác lại có số người tham dự vẫn đông, không khác so với mức trước cuộc tấn công.

Ở Aleppo, lực lượng an ninh bảo vệ trước các nhà thờ trước các cử hành phụng vụ vào Chúa Nhật. Trên phố Nhà thờ Thánh Têrêsa dành cho tín hữu Công giáo Hy Lạp Melkite ở quận New Syriac, có hơn 30 nhân viên an ninh được bố trí để bảo vệ khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Cha Hanna Jallouf, Đại diện Tông tòa Aleppo và người đứng đầu Giáo hội Latinh tại Syria, cho biết vụ tấn công Nhà thờ Mar Elias vào ngày 22/6/2025 đã khiến nhiều người sợ hãi và số tín hữu muốn di cư đang gia tăng. Cha cho biết, “Trước vụ tấn công, khoảng 50% Kitô hữu đang nghĩ đến việc rời khỏi Syria. Hiện nay, con số đó đã tăng vọt lên 90%. Syria không thể được xây dựng lại chỉ bằng một màu da hoặc một phe. Đây là một thách thức lớn đối với Giáo hội khi cố gắng khôi phục sự cân bằng và hy vọng”.

Ngày 22/6/2025, nhà thờ Thánh Elia của Giáo hội Chính thống Hy Lạp, ở khu phố Dwelaa thuộc thủ đô của Syria đã bị tấn công khủng bố làm cho ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.