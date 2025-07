Các Giám mục Hoa Kỳ hành hương tới Nhật Bản cầu nguyện cho hòa bình

Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (AFP or licensors)

Tám mươi năm sau vụ đánh bom Hiroshima và Nagasaki, một số Hồng y và Tổng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ sẽ đến Nhật Bản trong tháng 8, để hành hương cầu nguyện cho hòa bình.

Vatican News

Đức Hồng Y Blase Cupich của Chicago; Đức Hồng Y Robert McElroy của Washington, D.C.; Đức Tổng Giám Mục Paul Etienne của Seattle; và Đức Tổng Giám Mục John C. Wester của Santa Fe, New Mexico, sẽ tham gia chuyến hành hương do Đối tác vì một thế giới không vũ khí hạt nhân điều phối.

Trong chuyến thăm kéo dài năm ngày, các giáo sĩ, cùng với một phái đoàn hành hương, gồm nhân viên và sinh viên từ một số trường đại học Hoa Kỳ, sẽ cử hành Thánh lễ, tham gia đối thoại về đạo đức Công giáo và vũ khí hạt nhân, và tham quan các di tích lịch sử và bảo tàng.

Ngày 5/8, cuộc hành hương sẽ bắt đầu bằng việc các Giám mục Công giáo Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ họp lại cùng với những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử, để tham dự một cuộc thảo luận chung tại Nhà thờ Tưởng niệm Hòa bình Thế giới ở Hiroshima. Ngày 10/8, cuộc hành hương sẽ kết thúc bằng một cuộc đối thoại đại kết và hội thảo hàn lâm tại Nhà thờ Urakami ở Nagasaki.

Cuộc hành hương - một nỗ lực chung giữa các Giám mục Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng như nhiều trường đại học Công giáo - tập trung vào chủ đề Năm Thánh của Giáo hội Công giáo: “Những người hành hương hy vọng”.

Trong một thông cáo báo chí, Đức Tổng Giám Mục Wester nói: “Chúng tôi là những người hành hương của hòa bình và hy vọng, băng qua các châu lục và lịch sử để tưởng nhớ quá khứ và biến đổi tương lai. Chuyến đi đến Hiroshima và Nagasaki này không chỉ là một sự tưởng nhớ nhưng còn là một sự tái cam kết với lời kêu gọi Tin Mừng về bất bạo động và xóa bỏ vũ khí hạt nhân”.

Đức Tổng Giám Mục Peter Michiaki Nakamura của Nagasaki và Đức cha Alexis Mitsuru Shirahama của Hiroshima, cùng Tổng Giáo Phận Santa Fe và Seattle tài trợ cho chuyến hành hương. Tổng Giáo Phận Chicago và Washington cũng hỗ trợ chuyến hành hương, cùng với các trường đại học Công giáo tại Hoa Kỳ như Đại học Georgetown, Đại học Loyola Chicago và Đại học Notre Dame, cũng như Hiệp hội các trường Cao đẳng và Đại học Dòng Tên ở Bắc Mỹ và các trường đại học Nhật Bản như Đại học Công giáo Nagasaki Junshin và Đại học Sophia, Tokyo.

Ước tính có khoảng 150.000 đến 250.000 người đã thiệt mạng trong các vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki. Nhiều người chết ngay lập tức, trong khi những người khác mất nhiều năm sau đó do nhiễm phóng xạ.