Đức Hồng y Dri, vị giải tội được Đức Phanxicô xem là gương mẫu về lòng thương xót, qua đời

Đức Hồng y Luis Pascual Dri, quen được gọi là Cha Dri, một tu sĩ người Argentina thuộc dòng Capuchino, người được Đức Giáo hoàng Phanxicô xem như mẫu gương trong tòa giải tội khi giải tội nhiều giờ và luôn tha thứ theo gương Chúa Giêsu, đã qua đời ngày 30/6 tại Buenos Aires, hưởng thọ 98 tuổi.

Vatican News

Chuyên cần giải tội

Cha Dri sinh tại Federación, tỉnh Entre Ríos của Argentina vào ngày 17/4/1927, trong một gia đình có 8 trong số 9 người con tận hiến trong đời sống tu trì. Ngài là chủng sinh ở Uruguay và là nhà truyền giáo ở khu ổ chuột. Ngài đã trao hy vọng cho các hối nhân trong một tòa giải tội cách âm bằng những tấm ván trắng. Những người đã đến thăm mô tả không gian hẹp đó giống như một phòng thu phát thanh cũ. Noi gương Cha Thánh Piô và Thánh Leopold Mandić, những vị thánh mà ngài đã gặp vào những năm 1960, Cha Dri, “ban phát lòng thương xót” trong nhiều giờ liền.

Theo gương Chúa Giêsu, luôn tha thứ

Vì sứ vụ giải tội không mệt mỏi này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thăng Cha Dri, khi đã 96 tuổi, làm Hồng y trong Công nghị ngày 30/9/2023, cũng là Công nghị trong đó Đức Cha Robert Francis Prevost, nay là Đức Lêô XIV, được thăng Hồng y. Đức Phanxicô đã nói về Cha Dri: “Tôi nhớ đến một vị giải tội vĩ đại, một Cha dòng Phanxicô, người đã thực hiện thừa tác vụ ở Buenos Aires. Một lần cha ấy đến gặp tôi, cha ấy muốn nói chuyện. Cha nói với tôi: ‘Con xin ngài giúp đỡ, con luôn có rất nhiều người trước tòa giải tội, những người đủ loại, khiêm nhường và không khiêm nhường, nhưng cũng có rất nhiều linh mục... Con tha thứ rất nhiều và đôi khi con không an tâm, do dự vì đã tha thứ quá nhiều’. Chúng tôi đã nói về lòng thương xót, và tôi hỏi cha ấy đã làm gì khi cảm thấy sự do dự đó. Cha trả lời tôi như thế này: ‘Con đến nhà nguyện nhỏ của chúng con, trước Nhà Tạm và con nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã tha thứ quá nhiều. Nhưng chính Chúa đã làm gương xấu đó cho con!’. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Khi một linh mục sống lòng thương xót với chính mình như thế này, ngài có thể ban lòng thương xót cho người khác”.

Mẫu gương của các vị giải tội

Lần đầu tiên Đức Phanxicô nói về Cha Dri là trong cuộc gặp gỡ các cha xứ ở Roma vào tháng 3/2014. Sau đó, ngài đã nhắc đến Cha Dri trong cuốn sách “Tên của Thiên Chúa là thương xót” được xuất bản vào năm 2014, trong cuộc gặp gỡ các cha giải tội trong Năm Thánh 2016. Vào năm 2017, ngài đã tặng các cha xứ ở Roma cuốn sách “Đừng sợ tha thứ”, trong đó có tiểu sử của Cha Dri và do ngài viết lời tựa. Trong cuốn sách này, Cha Dri đã thuật lại mối tương quan với Đức Phanxicô khi ngài còn là Hồng y Bergoglio, và kể lại câu chuyện như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói khi công bố tên ngài trong số các Hồng y vào tháng 9/2023.