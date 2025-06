Tình bạn và dấn thân hoà bình ở Thánh Địa của Aziz Abu Sarah người Palestine và Maoz Inon người Israel

Anh Aziz Abu Sarah, người Mỹ gốc Palestine, và anh Maoz Inon người Israel đều là chuyên gia du lịch, và đồng chủ tịch của InterAct, một tổ chức hoạt động vì hòa bình. Mặc dù bị mất người thân trong cuộc xung đột, nhưng cả hai đã làm chứng rằng tha thứ là cách để được tự do.

Vatican News

Trong cuộc trò chuyện với Vatican News, chia sẻ về quyết định tha thứ và làm việc với người Israel, anh Aziz nói: “Chúng tôi không ở hai chiến tuyến đối lập nếu cùng đồng thuận về những giá trị như bình đẳng, công lý, hòa bình và hợp tác. Nếu chúng tôi đồng ý với những giá trị đó, có nghĩa là chúng tôi không phải là kẻ thù”.

Trong khi đó anh Maoz cho biết anh sinh ra trong một gia đình thuộc cộng đồng người Israel, chỉ cách biên giới Dải Gaza khoảng một dặm. Vào ngày bi thảm 7/10, cha mẹ anh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kinh hoàng. Sau đó, trong khi khóc thương người thân, anh Maoz nhận ra rằng nỗi đau này không chỉ của riêng anh nhưng của cả nhân loại.

Anh nói: “Những giọt nước mắt của chúng tôi đã chữa lành vết thương, chữa lành làn da bị bỏng rát và hồi phục chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục khóc, khóc mãi, và nước mắt chúng tôi thấm xuống đất. Nước mắt ấy bắt đầu rửa trôi máu của cuộc xung đột kéo dài hàng thế kỷ giữa người Palestine và Israel. Nước mắt thanh tẩy mảnh đất này, và rồi tôi nhìn thấy con đường dẫn đến hòa bình và hòa giải”.

Sau đó, anh đã kết bạn với Aziz, và chia sẻ thêm: “Chúng tôi không chỉ là đối tác, mà là anh em. Chúng tôi là anh em, cùng theo đuổi công lý và hòa bình”.

Tuy nhiên, điều Aziz không thể quên được là khi lần đầu tiên hai người nói chuyện, câu nói đầu tiên của Maoz là: “Tôi không chỉ khóc cho cha mẹ tôi, tôi còn khóc cho những đứa trẻ ở Gaza”. Đối với Aziz, điều đó thật mạnh mẽ, một người đang đau đớn như thế mà vẫn nghĩ đến nỗi đau của người khác, đó không phải là điều mà hầu hết mọi người làm được.

Aziz chia sẻ chính vào khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng họ có rất nhiều điều cần cùng nhau thực hiện. Anh nói: “Ngày nay, chúng ta rất cần điều đó, đặc biệt khi xã hội đang chứng kiến một sự thiếu vắng lòng trắc ẩn, sự thấu hiểu và quan tâm, chứng kiến một thế giới chỉ nhìn thấy nỗi đau của chính mình, nhưng lại thường không thấy được nỗi đau của người khác”.

Trong cuộc trò chuyện, anh Maoz đã chia sẻ kế hoạch của hai người về hòa bình từ sông Jordan đến Địa Trung Hải vào năm 2030.

Anh nói: “Chúng tôi có một kế hoạch gồm năm bước để biến điều đó thành hiện thực. Trước tiên, chúng ta phải cùng nhau mơ về hòa bình; Thứ hai, chúng ta phải thực hành các giá trị chung như công lý, tha thứ, hòa giải, an ninh và an toàn; Thứ ba, chúng ta phải xây dựng một liên minh vì hòa bình một cách an toàn; Thứ tư, chúng tôi cùng nhau vạch ra một lộ trình đến năm 2030; Và thứ năm, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện lộ trình đó”.

Hồi tưởng về hoạt động vì hòa bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Dân tộc ở Giêrusalem, diễn ra vào ngày 8 & 9 tháng 5, anh nói: “Chúng tôi đã quy tụ hơn 8.000 người Israel và Palestine tại thành phố Giêrusalem, cùng khóc thương cho những tàn phá và đau thương đang diễn ra ở Gaza và Bờ Tây; kêu gọi thả con tin và các tù nhân Palestine; và cùng nhau hình dung và tạo dựng một hiện thực mới, một tương lai chung giữa chúng tôi”.

Trong bối cảnh đó, Aziz nhận xét, càng chờ đợi lâu, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Anh phản đối quan điểm thường thấy ở giới chính trị gia rằng người ta có thể “quản lý xung đột” và bằng cách nào đó “ổn định” nó, và nói rằng: “Khi bạn đang ở trong một tình huống như chúng tôi - nơi có sự chiếm đóng, bất công, một hệ thống bất công - thì tình hình sẽ không bao giờ như cũ”.

Anh Maoz nhấn mạnh: “Đó là lý do vì sao chúng tôi đang nỗ lực hết mình, bởi nếu không, chúng ta sẽ đang kết án con cháu của mình. Điều đó là không thể chấp nhận được”.

Với niềm xác tín ấy, họ đang hành động để khơi dậy sự thay đổi, bắt đầu bằng một cuộc tuần hành vì hòa bình quy mô lớn.

Aziz công bố: “Maoz và tôi đều điều hành một tổ chức mang tên InterAct, và vào ngày 21/9, chúng tôi sẽ dẫn đầu một nhóm các tổ chức để tuần hành từ Đông Giêrusalem và Tây Giêrusalem, gặp nhau tại điểm trung tâm vào Ngày Quốc tế Hòa bình. Sự kiện không chỉ là một biểu tượng nhưng là một hành động cụ thể”.

Nói về sáng kiến này, anh Aziz nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn nói rằng sự chia rẽ giữa chúng ta do các chính phủ tạo ra cần phải chấm dứt, và chúng tôi muốn hàng ngàn người cùng tuần hành với chúng tôi, không chỉ người Israel và Palestine. Chúng tôi muốn tất cả những ai đang lắng nghe hãy đến Giêrusalem vào tháng 9”.