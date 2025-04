Sơ Geneviève Jeanningros, bạn của ĐTC Phanxicô, thương tiếc ngài

Đứng yên, cầu nguyện trong nước mắt là hình ảnh của sơ Geneviève Jeanningros, nữ tu Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, từ lâu đã là người bạn thân thiết của Đức Thánh Cha, được giới truyền thông ghi lại, sau khi thi hài của Đức Thánh Cha Phanxicô được đặt trong Đền thờ Thánh Phêrô.

Vatican News

Sơ Geneviève đã ngoài 80 tuổi, thường được Đức Thánh Cha gọi là “đứa trẻ ngỗ nghịch”, vì những hoạt động mục vụ can đảm cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Sơ được biết là người đã dấn thân hoạt động tại Công viên Luna của Ostia Lido trong hơn 50 năm qua, một khu vực làm việc của những người vận hành trò chơi và diễn viên xiếc. Và trong những năm qua nữ tu Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu còn dấn thân đặc biệt cho cộng đồng Lgbtq+.

Tình bạn thân thiết của sơ với Đức Thánh Cha được nảy sinh qua những lần gặp gỡ và những hoạt động dấn thân can đảm cho những người bị thiệt thòi. Một sự kiện đáng nhớ là vào tháng 7/2024. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ và dưới cái nắng gần 40 độ C của Roma, Đức Thánh Cha vẫn đến Trung tâm Luna do sơ đảm trách, để thăm những người trẻ mà theo Đức Thánh Cha bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch.

Khi Đức Thánh Cha xuất viện, trở về Nhà Thánh Marta, nữ tu cho biết “rất vui”, nhưng cũng nói thêm là thấy ngài “rất mệt”.

Và vào khoảng 10giờ 30’ sáng thứ Tư, ngày 23/4, sau cuộc rước từ Nhà nguyện Thánh Marta, thi hài Đức Thánh Cha được đặt trước bàn thờ tuyên xưng đức tin trong Đền thờ Thánh Phêrô, những người hiện diện và trên các phương tiện truyền thông người ta thấy hình ảnh sơ Geneviève Jeanningros đứng qua một bên, cầu nguyện trong thinh lặng rất lâu với nước mắt. Sơ khóc thương một vị Giáo hoàng của lòng thương xót đã ra đi, nhưng trên hết sơ cầu nguyện cho người bạn tinh thần đã nâng đỡ sơ trong hoạt động bác ái vì những người bé nhỏ.