Đức Thánh Cha thăm làng Vanimo ở Papua New Guinea (Vatican Media)

Giáo Hội

Đối với người dân Papua New Guinea, Đức Thánh Cha như là một người cha

Cha Martin Prado, một nhà truyền giáo người Argentina tại Papua New Guinea chia sẻ rằng người dân nước này xem Đức Thánh Cha Phanxicô như một người cha. Ngài cũng chia sẻ rằng tin tức về việc tuyên thánh cho vị thánh Papua đầu tiên, Peter To Rot, là lý do để khích lệ họ kiên trì trong chứng tá bác ái.

Vatican News Kể từ khi Đức Thánh Cha thăm Papua New Guinea vào tháng 9 năm ngoái, người dân Papua New Guinea luôn dành cho ngài tình cảm chân thành và chân thật, và ngày càng mạnh mẽ hơn trong suốt thời gian ngài phải nằm viện và trong thời gian dưỡng bệnh tại Nhà Thánh Marta. Cha Prado nói, "đối với chúng tôi, ngài giống như một người cha". Trẻ em Papua New Guinea viết thư thăm Đức Thánh Cha Cha Prado thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể và là bạn thân của Đức Thánh Cha; ngài đã truyền giáo trong mười năm tại Vanimo, một ngôi làng xa xôi của quần đảo Papua New Guinea và là nơi Đức Thánh Cha đã ghé thăm. Cha cho biết các trẻ em ở đây đã gửi thư cho Đức Thánh Cha. Cha cũng nói về những giọt nước mắt của người trẻ nước này khi nhận tin tức sai lệch về tình trạng sức khỏe thực sự của Đức Thánh Cha. Các em viết cho Đức Thánh Cha để bày tỏ lòng yêu mến và niềm vui khi biết tin ngài trở về Vatican và nói rằng họ luôn nghĩ đến ngài. Cha giải thích rằng bởi vì Đức Thánh Cha là một thành viên trong gia đình: "Ngài luôn tỏ ra rất gần gũi với tất cả chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn ngài và mọi người rất yêu mến ngài, họ rất trân trọng ngài. Chúng tôi rất xúc động khi nghe tin ngài bị bệnh. Đúng vậy, mọi người ở đây rất nhạy cảm và sẵn sàng yêu thương". Việc tuyên thánh cho Chân phước Peter To Rot là dấu hiệu sự gần gũi của Đức Thánh Cha Quyết định của Đức Thánh Cha cho phép tuyên thánh cho Chân phước Peter To Rot, theo cha Prado, là một minh chứng nữa cho sự gần gũi của ngài với vùng ngoại vi của thế giới". Cha Prado cho biết Đức Thánh Cha đã nói rằng ngài say mê vị Chân phước giáo lý viên này. "Chân phước phải được biết đến, ngài là một tấm gương đẹp cho thế giới vì ngài là một giáo lý viên, một giáo dân và một người cha và ngài đã chết như một vị tử đạo. Ngài trung thành với Chúa Giêsu cho đến cùng. Ngài giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, một giáo lý viên khi tất cả các linh mục và tu sĩ đều ở trong tù, luôn đưa ra một tấm gương tốt về Giáo hội trước mặt dân chúng và những người phản đối hành động truyền giáo của các nhà truyền giáo đầu tiên". Cha Prado nói rằng Chân phước To Rot trở thành vị thánh đầu tiên là điều có ý nghĩa rất lớn đối với người dân ở Vanimo. "Ngài là vị thánh bảo trợ của Baro, thị trấn của chúng tôi. Người sáng lập cộng đồng của chúng tôi là người đầu tiên biết đến ngài và đã rất sùng kính ngài khi ngài được tuyên phong Chân phước và muốn cộng đồng của chúng tôi được dâng cho ngài". Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn muốn nhận các bản tin qua email, vui lòng đăng ký newsletter bằng cách nhấp vào đây.