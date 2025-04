Cha Raffaele Grimaldi, tuyên uý nhà tù: Tôi đã học cách trở thành linh mục trong tù

Cha Raffaele Grimaldi, tuyên uý nhà tù ở Ý đã phục vụ sứ vụ này trong 23 năm chia sẻ: Tôi đã học cách trở thành linh mục trong tù.

Vatican News

Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo, Cửa Thánh đã được mở trong nhà tù bởi Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà tù Rebibbia của Ý trong Năm Thánh Hy vọng. Một cử chỉ đã được rất nhiều người xúc động, đặc biệt các tù nhân, thể hiện một dấu chỉ của lòng khoan dung, gần gũi và hy vọng của Thiên Chúa.

Trong dịp đó, Đức Thánh Cha đã nói: “Tôi muốn mỗi người chúng ta đang ở đây, trong cũng như ngoài, có cơ hội mở cánh cửa trái tim mình và hiểu rằng niềm hy vọng không làm thất vọng”. Ngài nói tiếp: “Những trái tim khép kín, những trái tim chai cứng, không giúp chúng ta sống. Do đó, ân sủng của Năm Thánh là mở rộng, mở ra và trên hết là mở rộng trái tim để hy vọng”.

Cuộc viếng thăm Rebibbia là sự cụ thể hoá những chỉ dẫn của sắc chỉ “Spes non confundit” (Hy vọng không làm thất vọng) của Đức Thánh Cha, trong đó ngài kêu gọi các Kitô hữu trở thành những dấu chỉ hy vọng cụ thể cho nhiều anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn.

Trong một cuộc họp báo, cha Raffaele Grimaldi, Tổng tuyên úy các nhà tù Ý nói, Đức Thánh Cha Phanxicô biết rằng những người đã phạm sai lầm cần chúng ta giúp đỡ để họ có thể trở lại đi đúng hướng.

Với kinh nghiệm phục vụ trong vai trò linh mục tuyên uý nhà tù trong 23 năm qua, điều phối 230 linh mục chăm sóc gần 62.000 tù nhân trên khắp nước Ý, trong đó có 20.000 người nước ngoài, cha nhấn mạnh rằng ở các trung tâm này không chỉ có các tù nhân bình thường, mà còn có những người có tiền án rất nghiêm trọng. Dù vậy, hoạt động phục vụ của cha dành cho tất cả mọi người, vì theo cha, chúng ta không được đánh đồng các tù nhân với những sai lầm của họ.

Cha chia sẻ: “Tôi có trải nghiệm rất sâu sắc khi phục vụ trong nhà tù Secondigliano. Sứ vụ này hình thành trong tôi cả về mặt nhân bản lẫn tinh thần. Tôi muốn nói rằng khi trở thành tuyên uý, tôi đã học cách trở thành linh mục, bởi vì tôi gặp những người yếu đuối nhất, những người bị loại trừ, và trên hết tôi đối diện với lòng thương xót và tha thứ. Tôi cố gắng trở thành dấu hiệu của niềm hy vọng. Chúng tôi, những linh mục, chúng tôi tin rằng nếu được giúp đỡ thực sự, những người đang thụ án tù có thể lấy lại được niềm tin”.

Liên quan đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc thực hiện các hành động khoan hồng đối với các tù nhân trong Năm Thánh, như đã được Cuba thực hiện vào tháng 1 vừa qua, trả tự do cho 553 tù nhân với sự can thiệp của Toà Thánh, cha Grimaldi nhấn mạnh rằng, khi Đức Thánh Cha yêu cầu, ngài để cho mọi người tự do thực hiện.

Tổng tuyên úy các nhà tù Ý nói thêm: “Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là lời loan báo Tin Mừng, kêu gọi lương tâm và trách nhiệm của mọi người. Hành động tha thứ và khoan hồng mà ngài đang kêu gọi chính là lời kêu gọi lòng thương xót. Chúng ta biết rõ những người phải chịu án tù là vì công lý, nhưng chúng ta không bao giờ được tách công lý khỏi lòng thương xót. Nếu không công lý sẽ trở thành sự trả thù”.

Cha Grimaldi nhấn mạnh, nhà tù Rebibbia đã trở thành biểu tượng cho tất cả nhà tù trên thế giới, nơi được Đức Thánh Cha chọn để nói với thế giới rằng: quý vị hãy nhìn vào các nhà tù của quý vị. Cửa Thánh đã được mở ở nhà tù, để người khác có thể đi qua và vào nhà tù. Nhưng chúng ta cũng không được quên rằng cánh cửa đó cũng mở cho các tù nhân đi ra. Cửa này không chỉ để đi vào nhưng còn để đi ra.

Cha lưu ý, mối quan ngại lớn nhất là khi các tù nhân mãn hạn tù, họ không thể tìm được một nơi để về. Xã hội vẫn còn nhiều thành kiến và ngại chào đón những người rời khỏi nhà tù. Vì thế cần phải giáo dục cộng đồng và xã hội cởi mở hơn và không dửng dưng trước nhiều vấn đề, cần tạo ra một nền văn hoá mới và chấm dứt sự dửng dưng.