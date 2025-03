Giáo hội Venezuela chờ đợi lễ tuyên thánh cho vị thánh đầu tiên của đất nước

Vào ngày 24/2/2025, Bộ Tuyên Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha “đã chấp thuận các phiếu thuận của Phiên họp thường kỳ của các Hồng y và Giám mục, thành viên của Thánh bộ, về việc phong thánh cho Chân phước José Gregório Hernández, một bác sĩ giáo dân, thành viên Dòng Ba Phanxicô. Tin vui này đã được Giáo hội ở Nam Mỹ – đặc biệt là ở quê hương Venezuela của ngài – đón nhận với niềm vui chưa từng có.

Hồng Thủy - Vatican News

Cột mốc đối với Giáo hội Venezuela

Vào ngày 26/2/2025, Đức Tổng Giám mục Raúl Biord Castillo của giáo phận Caracas, Venezuela, đã chia sẻ với Vatican News về niềm hy vọng lớn lao được khơi dậy bởi thông báo phê chuẩn việc phong thánh cho Chân phước José Gregorio Hernández. Ngài nói: “Giáo hội công nhận các nhân đức của Chân phước, đức tin lớn lao của ngài vào Thiên Chúa, và đức tin đó trở thành lòng bác ái hiệu quả, hoạt động vì những người khốn khó nhất”.

“Đây là niềm vui lớn cho Venezuela, cho tất cả người dân Venezuela đang sinh sống ở nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như cho nhiều quốc gia Mỹ Latinh, Trung Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu luôn tôn kính José Gregorio Hernández. Chúng tôi rất vui mừng vì món quà mà Đức Thánh Cha đã trao cho chúng tôi từ bệnh viện Gemelli, chấp thuận việc tuyên thánh cho Chân phước José Gregorio”.

Thông báo của tổng giáo phận Caracas, Venezuela, viết rằng “Sự kiện lịch sử này, được người dân Venezuela mong đợi từ lâu, là sự công nhận cuộc sống mẫu mực và các nhân đức anh hùng của một người đã cống hiến cuộc đời mình để xoa dịu nỗi đau khổ của con người và truyền tải thông điệp về tình yêu và hy vọng. Giáo hội Công giáo công nhận cuộc sống thánh thiện của ngài, cùng với lòng sùng kính phổ quát, điều này cho phép ngài được tôn vinh lên bàn thờ. Việc phong thánh cho José Gregorio Hernández là một cột mốc đối với Venezuela và Giáo hội Công giáo”.

Chân phước José Gregório Hernández là ai?

José Gregório Hernández sinh năm 1864 tại Isnotú, một thị trấn nằm ở bang Trujillo của dãy Andes. Ngay từ nhỏ cậu đã học rất giỏi. Một giáo viên gợi ý với cha của cậu nên gửi cậu đến Caracas để tiếp tục học. Năm 1882, sau khi tốt nghiệp cử nhân Triết học, José Gregório vào Đại học Trung ương Venezuela để học Y khoa.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1888, José Gregório quyết định làm bác sĩ đa khoa tại quê nhà vì nhớ lại lời mẹ mình nói về những khó khăn của người dân địa phương trong việc tìm cách chữa trị bệnh tật. Tuy nhiên, một năm sau, bác sĩ José Gregório được một giáo sư giới thiệu với tổng thống Venezuela và được gửi đến Paris để học các ngành thực nghiệm có thể giúp ông hiện đại hóa nền y học Venezuela. Ông được các bác sĩ giỏi nhất ở Paris ngưỡng mộ. Họ thường nói với mọi người rằng ông là học trò giỏi nhất mà họ từng có.

Bác sĩ của người nghèo

Khi trở về Caracas, bác sĩ José Gregório bắt đầu sự nghiệp đại học của mình, công khai tuyên xưng đức tin Công giáo trong một môi trường nói chung là duy vật. Ông gia nhập Dòng Ba Phanxicô và tận tụy giúp đỡ những người nghèo khổ nhất, và được gọi là “bác sĩ của người nghèo”. Với một số dụng cụ và thiết bị mang về từ nước ngoài, ông đã cập nhật các kỹ thuật trong nền y học Venezuela. Trong số đó có một chiếc kính hiển vi, và ông trở thành nhà khoa học đầu tiên giới thiệu nó ở Venezuela.

Kết hợp sự nghiệp giảng dạy và hành nghề bác sĩ, bác sĩ José Gregório dần dần xây dựng danh tiếng của mình như một nhà khoa học nghiêm túc, một người cải cách nền y học Venezuela và một vị thánh. Ông không quy định giá cho các lần khám bệnh. Ông để một chiếc lọ thủy tinh trên bàn. Người giàu có thể cho số tiền họ muốn, còn người nghèo thì không cần trả. Trong thực tế, ông còn cho họ số tiền mà người giàu để lại trong lọ, để họ có thể mua thuốc. Mỗi ngày, chiếc lọ của ông đều đầy tiền rồi lại cạn đi.

Bác sĩ José Gregório cũng thường xuyên đến thăm những bệnh nhân vì đau bệnh không thể đến phòng khám của ông – đặc biệt là những người nghèo. Tất cả những hành động đó đều gây ấn tượng với các đồng nghiệp và bệnh nhân của ông.

Ông có trí thông minh đặc biệt, có thể nói được bảy thứ tiếng, đã viết một cuốn sách Triết học vẫn còn được nghiên cứu và ông chơi được nhiều loại nhạc cụ.

Ước muốn dâng mình cho Chúa

Là một người có đức tin sâu sắc và mạnh mẽ, cảm thấy có ơn gọi sống đời chiêm niệm, vào năm 1908, bác sĩ José Gregório đã xin gia nhập Dòng chiêm niệm Chartreux, một dòng do Thánh Bruno thành lập từ năm 1084. Sau chín tháng ở thành phố Lucca của Ý, ông phải rời khỏi dòng tu vì vấn đề sức khỏe. Khi trở về Caracas, ông cân nặng không đến 45 ký. Năm 1912, ông lại đến Roma với ý định gia nhập một chủng viện để trở thành linh mục. Tuy nhiên, ông bị viêm màng phổi và giai đoạn đầu của bệnh lao và do đó phải từ bỏ ước mơ của mình và quay trở về Venezuela, nơi ông cống hiến hết mình cho ngành y, xem đó như một sứ mạng thực sự.

Ngày 29 tháng 6 năm 1919, khi bác sĩ José Gregório đang mang thuốc cho một người bệnh thì bị xe tông và qua đời. Ba mươi ngàn người đã tham dự tang lễ của ông, và cái chết bi thảm của ông đã làm tăng thêm danh tiếng về sự thánh thiện mà ông đã có khi còn sống, đến nỗi đối với nhiều người, ông đã là “vị thánh của lòng bác ái”, “bác sĩ của người nghèo”.

Án phong chân phước và phép lạ

Án phong chân phước cho bác sĩ José Gregório bắt đầu vào năm 1949. Đến năm 1986, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố ông là Đấng Đáng kính khi nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông. Vào năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bác sĩ José Gregório.

Một bé gái sinh năm 2006 là nạn nhân của vụ cướp có vũ trang vào chiều ngày 10 tháng 3 năm 2017, khi đi cùng cha trên xe gắn máy. Em bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng với vết thương ở sọ não, do vết thương bị súng bắn. Được đưa đến bệnh viện 4 giờ sau khi bị bắn, em được chẩn đoán bị gãy xương đỉnh đầu bên phải với nhiều mảnh xương và kim loại trong mô não. Sau đó, tình trạng thần kinh trở nên xấu đi rõ rệt. Do nhiều khó khăn khác nhau, 48 giờ sau khi em bị bắn, bác sĩ phẫu thuật thần kinh mới có thể đến khám cho em và phát hiện “rò rỉ chất não qua vết thương sọ não do nhiều phát súng gây ra”. Cùng ngày, người ta quyết định chuyển em đến một phòng khám tư để tiến hành một ca phẫu thuật thần kinh phức tạp. Các bác sĩ đã thông báo với người mẹ rằng nếu em bé sống sót sau ca phẫu thuật, cô bé sẽ gặp phải các vấn đề về thần kinh và khuyết tật.

Sau khi biết được tình trạng nghiêm trọng của con gái, mẹ của em đã cầu nguyện với Đấng đáng kính José Gregorio Hernández Cisneros, bắt đầu cầu xin ngài cầu bầu cho con mình được bình phục.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2017, một sự cải thiện đột ngột và bất ngờ đã xảy ra. Vào ngày 30 tháng 3, bé gái được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt và không có khiếm khuyết về thần kinh hoặc nhận thức.

Thỉnh nguyện phong thánh

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Đức Hồng y Baltazar Enrique Porras Cardozo, Tổng Giám mục của Caracas khi đó, đã xin Đức Thánh Cha tiến hành việc tuyên thánh cho Chân phước José Gregorio Hernández Cisneros. Hội đồng Giám mục Venezuela cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Sau đó, thư của các Tổng giám mục và Giám mục ở Venezuela, Tây Ban Nha, Colombia, Argentina, Hoa Kỳ, Ecuador, Quần đảo Antilles thuộc Hà Lan và từ chính Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela cũng đưa ra thỉnh cầu tương tự. Những lá thư này chứng minh rằng Chân Phước José Gregorio được biết đến và tôn kính ở nhiều nơi xa xôi, bên ngoài quê hương Venezuela của ngài. Ngoài những lá thư này còn có nhiều thư thỉnh cầu từ các linh mục giáo phận, cha xứ và cha đặc trách các thánh địa ở nhiều nơi trên thế giới, cũng như từ các dòng tu và hiệp hội giáo dân.

Lòng sùng kính Chân phước trong văn hóa đại chúng José Gregorio

Chân phước José Gregorio được tôn kính ở nhiều nơi như tại các trung tâm y tế, bệnh viện, trường học và đền thánh có trưng bày hình ảnh của ngài. Các sự kiện nghệ thuật, biểu diễn sân khấu và triển lãm tranh đã được tổ chức để vinh danh ngài, đồng thời các tượng đài và tượng đã được dựng lên. Điều đáng quan tâm đặc biệt là nguồn gốc và sự hiện diện của ngài trong văn hóa đại chúng và lòng mộ đạo, bằng chứng là các bức ảnh và hình ảnh trên xe cộ và phía sau xe buýt.

Tất cả những điều này làm nổi bật sự tôn kính rộng rãi đối với “thánh bác sĩ” trong số các tín hữu. Danh tiếng thánh thiện của ngài cũng được thể hiện qua việc truyền đạt nhiều ân sủng đã nhận được và qua những lời yêu cầu cử hành Thánh lễ dựa vào lời chuyển cầu của ngài và qua các cuộc viếng thăm của các tín hữu đến Đền thánh Isnatù, nơi sinh của Chân phước, và đến bàn thờ kính ngài tại Nhà thờ Candelaria ở Caracas.

Vị thánh bác ái

Chân phước José Gregorio đặc biệt được tôn kính vì cuộc sống gương mẫu của ngài, thấm nhuần tinh thần bác ái đích thực, nhiệt huyết truyền giáo và chứng tá truyền giáo được thể hiện trong thế giới y khoa, đến nỗi ngài thường được gọi là “bác sĩ của người nghèo”. Ngài cũng được biết đến với tên “vị thánh bác ái” và được tôn kính không chỉ ở Venezuela, quê hương của ngài, và ở các nước Bolivar (Ecuador và Colombia), mà còn ở nhiều nơi khác ở Mỹ Latinh và Bán đảo Iberia. Tại những nơi này, người ta cho rằng những sự chữa lành về mặt tinh thần và thể chất cũng như những sự can thiệp kỳ diệu là nhờ lời cầu nguyện chuyển cầu cho Chân phước José Gregorio, và nhiều ấn phẩm, triển lãm và ngày nghiên cứu về ngài được tổ chức trong những năm gần đây.

Phê chuẩn thỉnh nguyện

Chấp nhận các yêu cầu được trình bày, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh tiến hành tiến trình đặc biệt nhằm mục đích tuyên thánh cho Chân phước José Gregorio Hernández Cisneros.

Sau đó, hồ sơ tuyên thánh đã được chuẩn bị với mục đích chứng minh không chỉ tính liên tục và sự phát triển của lòng sùng kính dành cho Chân phước, mà còn là động lực thúc đẩy từ tấm gương của ngài và tầm quan trọng của sự bảo vệ và chuyển cầu của ngài trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu của những người nghèo nhất và những người bệnh tật.

Phiên họp thường kỳ của các Hồng y và Giám mục đã họp với kết quả nhất trí về việc tuyên thánh cho Chân phước Hernández Cisneros. Các Đức Hồng Y và Giám mục đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tấm gương của Chân phước, đặc biệt là sự tận tụy của ngài với tư cách là một bác sĩ Công giáo, một chứng nhân của tình yêu Thánh Thể qua sự tận tụy phục vụ người nghèo.

Vị thánh giáo dân

Chân phước José Gregório Hernández sẽ là bác sĩ và giáo dân Công giáo đầu tiên sinh ra ở Venezuela được tuyên thánh. Sự kiện này cũng chính thức hóa lòng sùng kính có nguồn gốc xã hội sâu sắc trong xã hội Venezuela.

Nhà xã hội học và thần học gia Enrique Ali González, giáo sư tại Đại học Trung ương Venezuela, chia sẻ về Chân phước José Gregório: “Ngài luôn nổi tiếng như là một vị thánh và ngay sau khi ngài qua đời [vào năm 1919], lòng sùng kính đối với ngài đã bắt đầu. Chỉ 20 năm sau, mỗi gia đình Venezuela có ít nhất một bé trai được đặt tên là José Gregório đã trở thành điều bình thường”. Trong nhiều thập kỷ, ngài đã trở thành người cầu bầu cho những người cầu nguyện xin có sức khỏe và trở thành vị thánh bổn mạng không chính thức của ngành y ở Venezuela và một số quốc gia lân cận, đặc biệt là Colombia, Panama và Ecuador.

Cha Francisco Javier Duplá, người gốc Tây Ban Nha, một chuyên gia giáo dục, tác giả của một cuốn sách về Chân phước José Gregório, nhận định: “Việc Chân phước José Gregório là một giáo dân rất có ý nghĩa. Nhiều người nghĩ rằng để trở thành một vị thánh thì họ phải là một linh mục, nhưng điều đó không đúng”.

Theo ý kiến ​​của nhà thần học Enrique González, vai trò giáo dân của Chân phước José Gregório đặc biệt quan trọng hiện nay khi Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dân Công giáo đối với Giáo hội. Ông nói thêm: “Và ngài đề xuất với chúng ta một mô hình giáo dân rất có giá trị. Đó vừa là cách phổ quát để trở thành một giáo dân Công giáo, vừa là cách cụ thể của một nhà khoa học giáo dân hướng tới sự thánh thiện”.