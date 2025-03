Dream Big Dream True: Cuốn sách chứng minh rằng hy vọng là vô tận

Hơn hai mươi năm sau khi Sơ Teresa Joseph, Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, viết một cuốn sách khuyến khích mọi người hãy mơ ước những điều lớn lao, sơ đã nhận được một giải thưởng văn học và nhắc nhở rằng Thiên Chúa quan tâm đến mọi hạt giống được gieo trong hy vọng.

Sơ Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

Những tác phẩm vĩ đại không phải lúc nào cũng có thể được công nhận ngay lập tức, nhưng tác động của chúng thì lâu dài. Hơn hai thập kỷ sau khi xuất bản một cuốn sách truyền cảm hứng có tựa đề: Dream Big Dream True – 35 Tips to make the best of your life, cuối cùng Sơ Teresa Joseph đã được vinh danh với một giải thưởng danh giá, chứng minh rằng nguồn cảm hứng thực sự sẽ vượt qua thử thách của thời gian.

Khi Nữ tu dòng Salêdiêng Don Bosco từ Tỉnh dòng Bombay, Ấn Độ, viết những lời đầu tiên cho cuốn sách, sơ không bao giờ nghĩ rằng những lời của mình sẽ lặng lẽ chạm đến cuộc sống của nhiều người, thông qua sự khích lệ, hy vọng và mục đích và cuối cùng nhận được sự công nhận rộng rãi.

Cuốn sách, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004 bởi Nhà xuất bản San Paolo ở Ấn Độ, đã nhận được Giải thưởng Sách Vàng 2025 vào ngày 31 tháng 1 năm 2025, thông qua sáng kiến ​​của Wings Publication International trong hạng mục “Sự phát triển cá nhân và giữa các cá nhân”.

Sơ Teresa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News: “Tôi coi giải thưởng này là cuộc viếng thăm bất ngờ của Thiên Chúa, một dấu hiệu cho thấy tình yêu vô điều kiện của Người dành cho tôi. Tôi cảm thấy rằng đó là cách Người làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp theo thời gian của Người, và tôi đã yêu thích ý tưởng để Thiên Chúa làm việc theo thời gian và theo cách riêng của Người”.

“Trong trường đời”, nữ tu người Ấn Độ này nói thêm, “tôi đã học được vẻ đẹp của sự chờ đợi. Giữa những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn, những tương tác và tình bạn, kinh nghiệm đã thuyết phục tôi: Theo thời gian của Người, Người làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp”.

Là cựu sinh viên của Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, sơ cho biết đã ngạc nhiên khi nhận được email từ nhóm trao giải. Thông cáo nói rằng ủy ban trao giải "vô cùng vui mừng thông báo rằng cuốn sách của sơ đã được đoạt Giải thưởng danh giá Sách Vàng năm 2025! Thành tích này phản ánh khả năng kể chuyện đặc biệt, sự tận tụy và tác động mạnh mẽ mà những lời văn của sơ đã tạo ra đối với độc giả".

Sơ Teresa chia sẻ: "Thành thật mà nói, điều này khiến tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ mong đợi. Hôm nay, tôi nói với những ai xin tôi giúp ý kiến rằng hãy kiên nhẫn, chờ đợi và đừng bao giờ cố gắng đẩy nhanh thời gian của Thiên Chúa".

Nhiều ngôn ngữ, hơn 25.000 bản đã được bán ra

Theo Sơ Teresa, giải thưởng đến theo nhiều cách khác nhau. Cuốn sách hiện đang là lần xuất bản thứ 10, đã chiếm được trái tim và khối óc của độc giả trên toàn thế giới. Nó truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về các chủ đề như sự tự tin, tình yêu bản thân, sự lạc quan, lòng vị tha và tình bạn, cũng như đưa ra lời khuyên thiết thực để cải thiện cuộc sống của chính mình.

Sách Dream Big Dream True đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, bao gồm chữ nổi Braille bằng tiếng Anh, tiếng Marathi, tiếng Hindi và tiếng Khasi, và đã bán được hơn 25.000 bản.

Thành công của cuốn sách của Sơ Teresa không chỉ nằm ở số lượng và giải thưởng danh giá. Nó tạo ra mối liên hệ sâu sắc với độc giả và mang đến hy vọng, khiến nó không chỉ là một cuốn sách bán chạy nhất mà còn là ngọn hải đăng truyền cảm hứng cho những người đã thấy những đấu tranh và chiến thắng của chính họ được phản ánh trên các trang sách. Sơ nói: "Tôi cũng nhận ra rằng nhiều người đã đọc cuốn sách này đều thích nó".

Những người trẻ tuổi đã truyền cảm hứng cho tác phẩm của tôi

Đối với Sơ Teresa, tia sáng truyền cảm hứng để viết cuốn sách Dream Big Dream True đến từ một nguồn bất ngờ: những người trẻ tuổi. Việc quan sát những đấu tranh của họ và những thách thức độc đáo mà những người trẻ tuổi phải đối mặt trong thế giới ngày nay đã trở thành động lực thúc đẩy những từ ngữ sau này sẽ thu hút độc giả.

Sơ Teresa nhớ lại thời gian của mình khi còn là sinh viên ở Roma và các giáo sư đã nói với cô: "Xuất bản hoặc hủy diệt".

Sơ tiết lộ: "Kinh nghiệm nhỏ bé của tôi đã dạy cho tôi rằng nhiều người thiếu can đảm, dễ dàng bỏ cuộc, không biết cuộc sống như thế nào và là gì. Vì vậy, khi họ đọc ‘cách để có được những gì bạn mong đợi’ từ 35 mẹo trong cuốn sách, tôi nghe họ nói rằng bạn có thể có được những gì bạn mong đợi, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, rồi họ bay cao, tôi thấy được sự viên mãn”.

Mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó

Sơ Teresa tin rằng đúng thời điểm là tất cả, như việc sơ nhận được giải thưởng văn học hơi trễ đã cho thấy.

Sơ nói rằng hy vọng nằm ở gốc rễ của cuốn sách của sơ, và sơ không quên rằng giải thưởng đã đến trong Năm Thánh Hy vọng năm 2025. “Mọi người đều biết hy vọng là gì. Trong trái tim của mỗi người, hy vọng ngự trị như mong muốn và kỳ vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến”.

Sơ Teresa kết luận: “Tôi đã thấy, và những người khác đã chia sẻ với tôi, rằng những thay đổi đang diễn ra trong họ nhờ cuốn sách. Hãy tin tôi rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó. Đây là năm ân sủng, năm mà cuốn sách Dream Big Dream True đã tỏa sáng hơn để giành được giải thưởng”.