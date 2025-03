Hơn 2.000 nữ tu Ba Lan đã liều mạng sống để cứu người Do Thái

Sơ Monika Kupczewska, nữ tu thuộc Hội dòng các Nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chủ tịch Uỷ ban Lịch sử của Hội đồng Bề trên các Dòng nữ ở Ba Lan, xác nhận với Vatican News: trong suốt Thế chiến thứ hai, ở Ba Lan, có 2.345 nữ tu thuộc các Hội dòng khác nhau đã tham gia giúp đỡ người Do Thái.

Vatican News

Nhân Ngày Chính nghĩa của Nhân loại châu Âu, ngày 06/3, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh mạng sống trong cuộc đấu tranh chống lại các chế độ toàn trị và độc tài trong thế kỷ 20, sơ Monika cho Vatican News biết, chính xác là có 2.345 nữ tu thuộc các Hội dòng khác nhau đã tham gia giúp đỡ dân tộc Do Thái ở Ba Lan trong suốt Thế chiến thứ hai. Phần lớn trong số này là các nữ tu thuộc dòng Phanxicô, nhưng cũng có nhiều dòng tu khác tham gia vào hoạt động cứu người này.

Khi cứu người Do Thái, các nữ tu hành động chỉ vì tình yêu Chúa Kitô và tha nhân. Không ai ép các chị giúp đỡ họ. Nhiều nữ tu tham gia vào việc cứu người Do Thái không cho đó là hành động anh hùng.

Cuộc nghiên cứu do Uỷ ban Lịch sử thực hiện cho phép thực hiện một bản đồ chi tiết về các hoạt động cứu trợ, trong đó ghi lại các cộng đoàn dòng tu và tổ chức tham gia vào việc cứu giúp người Do Thái. Theo nhà sử học Władysław Bartoszewski, trong thời kỳ chiếm đóng, không có một dòng tu nào ở Ba Lan không bị ảnh hưởng bởi vấn đề giúp đỡ che giấu người Do Thái.

Một ví dụ về lòng dũng cảm của các nữ tu là câu chuyện của dòng Thánh Tâm ở Przemyśl. Đó là một trại trẻ mồ côi, nơi các nữ tu đã cứu sống mười ba trẻ em gốc Do Thái. Đôi khi cha mẹ của các em đến tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi khi các em bị bỏ lại trước cửa các tu viện, và đôi khi những trẻ lớn hơn trốn thoát khỏi khu ổ chuột.

Các nữ tu không chỉ cung cấp nơi trú ẩn mà còn thay đổi danh tính của các em để bảo vệ chúng khỏi cuộc đàn áp của Đức Quốc xã.

Nhưng rất tiếc là không phải mọi nỗ lực cứu người Do Thái đều đem lại kết quả tốt đẹp. Có mười hai nữ tu đã hy sinh mạng sống khi cố gắng cứu người Do Thái trong lúc nguy hiểm. Bốn trong số này đã được Giáo hội Công giáo nhìn nhận là các vị tử đạo.