Giáo hội Ý thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng

Kết quả dự án “Năng lượng cho Ngôi Nhà Chung” của HĐGM Ý từ cảm hứng từ thông điệp Laudato si’ đã được công bố sáng ngày 18/2. Dự án này nhằm thúc đẩy văn hóa bền vững năng lượng thông qua các biện pháp cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm tiêu thụ năng lượng trong các cơ sở giáo hội tại Ý.

Vatican News

Dự án “Năng lượng cho Ngôi Nhà Chung” có 10 giáo phận trên khắp nước Ý tham gia, với mục tiêu biến các giáo phận thành những tác nhân tích cực trong việc thúc đẩy các thực hành tốt về hiệu quả năng lượng.

Dự án nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Quốc gia về Thông tin và Đào tạo Hiệu quả Năng lượng “Italia in Classe A”, do Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng (MASE) tài trợ và được thực hiện bởi ENEA (Cơ quan Năng lượng mới và Môi trường Ý). Dự án cũng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Mạng lưới Quốc gia các Cơ quan Năng lượng Địa phương (RENAEL) và sự hợp tác của Hội đồng Giám mục Ý (CEI).

Kết quả nổi bật của dự án

Trong giai đoạn đầu tiên, dự án đã tiến hành phân tích 34 tòa nhà thuộc các giáo phận, bao gồm trường học, phòng thí nghiệm, nhà thờ, trung tâm hội nghị, khu dân cư, nhà trẻ và bể bơi, với tổng diện tích lên đến 67.100 m². Trong đó, diện tích được sưởi ấm là 57.100m². Kết quả phân tích cho thấy 79% các tòa nhà được sưởi ấm bằng lò hơi khí tự nhiên, với tổng mức tiêu thụ năng lượng hàng năm lên đến 4.100 MWh, tương đương với mức tiêu thụ điện của khoảng 1.520 hộ gia đình.

Các ước tính năng lượng đã chỉ ra những nhu cầu cải thiện chính, bao gồm: cách nhiệt cho vỏ công trình (71%), thay thế lò hơi (47%), cải thiện hệ thống chiếu sáng (56%), lắp đặt tấm năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng (24%), và lắp đặt hệ thống điện mặt trời (74%).

Sự hợp tác giữa các tổ chức

Dự án này là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa các tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung vì lợi ích cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Gilberto Pichetto Fratin nhấn mạnh: “Dự án ‘Năng lượng cho Ngôi Nhà Chung’ là một thông điệp hy vọng và lời kêu gọi hành động vì môi trường mà chúng ta cùng chia sẻ và phải bảo vệ như Ngôi Nhà Chung của chúng ta”.

Sự cam kết của Giáo hội Ý

Cha Claudio Francesconi, đại diện kinh tế của Hội đồng Giám mục Ý (CEI), nhấn mạnh rằng Giáo hội Ý đã và đang đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và chuyển đổi sinh thái. “Chúng tôi đã bắt đầu một quá trình không thể đảo ngược và cần thiết cho các cộng đồng, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp Laudato si’. Chúng ta không thể chỉ nghĩ đến hiện tại mà phải hướng đến các thế hệ tương lai, với những người mà chúng ta có trách nhiệm lớn lao”.

Hướng đến tương lai

Dự án “Năng lượng cho Ngôi Nhà Chung” không chỉ nhằm giảm tiêu thụ năng lượng mà còn thúc đẩy văn hóa sử dụng năng lượng hiệu quả, tăng cường sự gắn kết xã hội và khuyến khích các hành vi tích cực. Bà Ilaria Bertini, Giám đốc Bộ phận Hiệu quả Năng lượng của Cơ quan Năng lượng mới và Môi trường Ý, cho biết: “Cách tiếp cận của dự án là đồng hành cùng các giáo phận trong quá trình chuyển đổi năng lượng, tạo ra tác động tích cực cả về mặt tiết kiệm năng lượng và lan tỏa văn hóa hiệu quả năng lượng”.