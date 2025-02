Đền thánh Đức Mẹ Các Thánh Tử Đạo tại New York chính thức được công nhận là Đền thánh Quốc gia

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã chính thức công nhận Đền thánh Đức Mẹ Các Thánh Tử đạo, bao gồm ngôi làng nơi các thánh Isaac Jogues, René Goupil và Jean de Lalande đã tử đạo, cũng là nơi sinh của thánh Kateri Tekakwitha, là Đền thánh Quốc gia.

Ngày 27 tháng 1 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã thông báo cho tổ chức Friends of Our Lady of Martyrs, đơn vị sở hữu đền thánh, rằng nơi này có thể mang danh hiệu “quốc gia” sau khi gởi đơn xin công nhận vào tháng 8 năm 2024.

Đức cha Edward B. Scharfenberger, Giám mục giáo phận Albany và là chủ tịch đền thánh, chia sẻ trong một tuyên bố: “Chúng tôi vui mừng khi các giám mục đã xác nhận điều mà các tín hữu từ lâu đã cảm nhận: Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Các Thánh Tử đạo là ngôi nhà để nuôi dưỡng sự thánh thiện tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico.”

Đền thánh đã nhận được danh hiệu quốc gia sau khi các giám mục xác nhận rằng nơi này đáp ứng các tiêu chuẩn của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, “Các Quy tắc về việc Công nhận Đền thánh Quốc gia”, bao gồm việc “được dành riêng để củng cố đức tin của khách hành hương thông qua việc tôn vinh một mầu nhiệm đức tin Công giáo, lòng sùng kính dựa trên truyền thống chân chính của Giáo hội, các mặc khải được Giáo hội công nhận, hoặc cuộc đời của các thánh trong lịch phụng vụ”.

Linh mục Roger Landry, Giám đốc Quốc gia Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng và là thành viên hội đồng quản trị của Friends of Our Lady of Martyrs, nhấn mạnh rằng đền thánh là nơi mọi tín hữu Công giáo được củng cố trong chiều kích truyền giáo của đời sống Kitô hữu.

Ngài chia sẻ: “Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc nhở, chúng ta không chỉ ‘có một sứ mạng’ mà ‘là sứ mạng’. Chúng ta được Chúa Giêsu Kitô trao phó sứ mạng hoàn thành công cuộc cứu độ của Người trong thế giới”.

Cha Landry cho rằng: Mối liên hệ sâu sắc với bốn vị thánh và anh hùng đức tin làm cho đền thánh “có lẽ trở thành nơi linh thiêng nhất đối với người Công giáo tại quốc gia này, chỉ sau nhà tạm trong các nhà thờ và linh hồn của những trẻ sơ sinh vừa được rửa tội”.

Về phần mình, bà Julie Baaki, Giám đốc điều hành đền thánh, nhận định: “Đền thánh quốc gia của chúng tôi là nơi bình an để khách hành hương đến cầu nguyện cho những anh chị em đang bị bách hại trên khắp thế giới, cũng như xin ơn can đảm để vượt qua những thử thách trong hành trình cuộc sống, lớn lên trong đức tin và truyền lại đức tin ấy cho người khác”.

Nhà thờ trong khuôn viên đền thánh được xây dựng vào năm 1930 và có sức chứa hơn 8.000 người, trở thành nhà thờ có sức chứa lớn nhất tại Tây Bán cầu. Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Các Thánh Tử đạo sẽ bắt đầu mùa hành hương năm 2025 vào ngày 3 tháng 5 và sẽ mở cửa đến ngày lễ kính các thánh tử đạo Bắc Mỹ vào 19 tháng 10.