Ba năm Giáo hội nỗ lực cứu trợ Ucraina trong hoàn cảnh chiến tranh

Ngày 24/2/2025 là tròn 3 năm Nga tiến hành cuộc chiến chống lại Ucraina, một cuộc chiến tiếp tục khiến hàng triệu người phải di dời và gây nguy hiểm. Trong suốt những năm này, các tổ chức Giáo hội như Caritas và Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ vẫn kiên định tiếp tục cung cấp đường dây cứu sinh cho những người khốn khổ.

Ba năm chiến tranh ở Ucraina đã khiến đất nước này rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân đạo cách bi thảm. Mỗi ngày, hàng triệu trẻ em, phụ nữ và nam giới Ucraina phải đối mặt với những khó khăn to lớn để sinh tồn: hơn 12,7 triệu người đang rất cần được hỗ trợ, trong khi 6,8 triệu người tị nạn Ucraina đã chạy trốn sang các nước láng giềng để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

6 triệu người Ucraina tị nạn và 12,7 triệu người cần trợ giúp

Tại Ucraina, hơn 3,6 triệu người đã phải di dời, buộc phải rời bỏ nhà cửa và cuộc sống trước đây của họ. Một trong những thách thức lớn nhất làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo này là mùa đông khắc nghiệt, với nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới -20°C, trong khi mất hơn 60% nguồn cung cấp năng lượng quốc gia khiến toàn bộ cộng đồng không có hệ thống sưởi ấm, điện và nước uống sạch.

Trong bối cảnh ảm đạm này, các cuộc pháo kích và ném bom không ngừng từ Nga đã khiến các tổ chức nhân đạo gặp khó khăn và nguy hiểm khi tiếp cận những người thiếu các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, quần áo, nơi trú ẩn và chăm sóc sức khỏe.

Hỗ trợ không ngừng của Caritas cho những người khốn khổ

Bất chấp những nguy hiểm và khó khăn về hậu cần, các tổ chức cứu trợ của Giáo hội, cùng với Tòa Thánh và các tổ chức nhân đạo, đã tiếp tục cung cấp đường dây cứu sinh cho những người có nhu cầu lớn nhất và mang lại hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn ở Ucraina.

Trong số đó có Caritas, liên đoàn toàn cầu của các cơ quan cứu trợ và phát triển Công giáo quốc gia. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ucraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các chi nhánh Caritas Ucraina (Caritas Spes và Caritas Ucraina) cùng các thành viên đối tác đã đi đầu, cung cấp hỗ trợ y tế, tâm lý và xã hội, đặc biệt tập trung vào việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm trẻ em, người khuyết tật, người già và phụ nữ.

Trong 3 năm, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hỗ trợ Ucraina 25 triệu euro

Ngoài ra, ở tuyến đầu còn có tổ chức từ thiện Công giáo Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ. Theo một tuyên bố được đưa ra trong tuần này, trong ba năm qua, tổ chức thuộc Tòa Thánh này đã phân bổ hơn 25 triệu euro cho nhiều dự án nhân đạo và mục vụ khác nhau để duy trì cả Giáo hội Công giáo Đông phương và Công giáo Latinh tại quốc gia này.

Kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ucraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã phê duyệt và tài trợ cho gần một ngàn sáng kiến. Một phần đáng kể trong khoản viện trợ này - khoảng 3,5 triệu euro - đã được sử dụng để hỗ trợ các linh mục thông qua các ý nguyện Thánh lễ, đảm bảo khả năng tiếp tục công việc mục vụ của họ trong thời điểm cực kỳ khó khăn.

Giải quyết các nhu cầu vật chất, mục vụ và thiêng liêng

Cuộc chiến đang diễn ra đã tác động sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của cả giáo sĩ và tín hữu, và trọng tâm hỗ trợ của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã thay đổi theo thời gian. Ban đầu, các nỗ lực hướng đến việc giúp đỡ những người phải di tản nội địa, những người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Tuy nhiên, khi tình hình tiến triển, phản hồi từ các đối tác địa phương cho thấy nhu cầu cấp thiết về chăm sóc mục vụ và tinh thần. Để ứng phó, tổ chức bác ái trên đã chuyển các ưu tiên của mình sang cung cấp hỗ trợ sinh kế cho các linh mục và nữ tu, đào tạo chủng sinh, chăm sóc chấn thương và hỗ trợ đi lại.

Chỉ tính riêng năm 2024, tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ đã mở rộng hỗ trợ cho 1.472 linh mục giáo phận, 1.380 nữ tu, 60 nam tu và 19 phó tế. Ngoài ra, 768 chủng sinh đã nhận được hỗ trợ để đào tạo, đảm bảo giáo dục liên tục và chuẩn bị cho các giáo sĩ tương lai. Các chương trình tiếp cận mục vụ, chẳng hạn như các trại “Ngày hè với Thiên Chúa”, đã mang lại lợi ích cho 7.200 trẻ em và thanh thiếu niên, mang đến cho họ sự phong phú về mặt tinh thần trong kỳ nghỉ học.

Ngoài hỗ trợ về mặt tinh thần, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ còn tạo điều kiện hỗ trợ thực tế. Tổ chức đã giúp thành lập bốn trung tâm hỗ trợ tâm lý - tinh thần và tài trợ mua 58 xe phục vụ cho cả mục đích mục vụ và nhân đạo. Hai trong số những chiếc xe này đã được tái sử dụng làm nhà nguyện lưu động để mang các cử hành tôn giáo đến với người dân ở các khu vực tranh chấp, bao gồm Giáo phận Odessa-Simferopol và miền đông Ucraina. Hơn nữa, tổ chức đã cung cấp kinh phí cho các nỗ lực tái thiết, chẳng hạn như sửa chữa một tu viện ở Lviv và khôi phục một tháp nhà thờ bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Sudova Vyshnya.

Lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của Giáo hội toàn cầu

Đức Cha Maksym Ryabukha của giáo phận Công giáo Đông phương Donetsk, hiện đang cư trú tại Zaporizhya do khu vực của ngài bị chiếm đóng, đã chia sẻ một cách sâu sắc với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ về nỗi đau khổ và tuyệt vọng to lớn do nhiều năm xung đột gây ra, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên đới và đức tin để vượt qua những khó khăn này. Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và các nhà tài trợ, tuyên bố rằng nếu không có sự hỗ trợ của họ, Giáo hội Ucraina có thể đã không tồn tại được.

Tương tự, Đức Cha Stanislav Szyrokoradyuk, Giám mục của Odessa, đã nhấn mạnh đến gánh nặng cảm xúc to lớn mà Giáo hội phải gánh chịu, đặc biệt là trong việc tiến hành chôn cất vô số nạn nhân của chiến tranh. Thực tế hàng ngày về cái chết và sự tàn phá, bao gồm cả sự mất mát bi thảm của những người đàn ông, phụ nữ trẻ và thậm chí cả trẻ em, đè nặng lên hàng giáo sĩ. Đức Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết quốc tế đang diễn ra, nhấn mạnh rằng người dân Ucraina không cảm thấy đơn độc nhờ những lời cầu nguyện và sự ủng hộ của cộng đồng Kitô giáo toàn cầu của họ.

Tâm tình tạ ơn Chúa và cảm giác bất công

Nhân kỷ niệm 3 năm cuộc xâm lược của Nga, Đức cha Oleksandr Yazlovetskiy, Giám mục phụ tá của giáo phận Công giáo nghi lễ Kyiv-Zhytomyr, chia sẻ với truyền thông Vatican về tình hình trong nước. Ngài cho biết, một mặt, người dân Ucraina tạ ơn Thiên Chúa bởi vì "mặc dù bị quốc gia lớn nhất thế giới xâm lược trong ba năm, chúng tôi vẫn tồn tại như một quốc gia; ngôn ngữ và văn hóa của chúng tôi tồn tại. Chúng tôi cảm thấy biết ơn vì thấy Thiên Chúa đang giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi thấy lời cầu nguyện mang lại kết quả. Nhiều Kitô hữu cầu nguyện cho chúng tôi. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng tôi và chúng tôi thấy rằng Thiên Chúa lắng nghe những lời cầu nguyện này và đến giúp đỡ chúng tôi. Các tín hữu của chúng tôi đã sống ba năm này với niềm hy vọng vào Chúa, Vua hòa bình.

Tuy nhiên, theo Đức Cha Yazlovetskiy, cảm giác biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa cũng đi kèm với cảm giác bất công lớn lao và đôi khi, nói thật là, cảm giác tuyệt vọng. Ngài chia sẻ: "Hàng chục máy bay không người lái, đôi khi là tên lửa đạn đạo, tấn công các thành phố của chúng tôi hầu như mỗi đêm. Ví dụ, tối nay [ngày 18 tháng 2] tại Kyiv, chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay không người lái bay qua ngay gần trung tâm. Theo báo cáo, đất nước này đã bị tấn công bởi 176 máy bay không người lái của Nga. Người dân mệt mỏi vì đêm nào cũng nghe thấy tiếng máy bay không người lái và tiếng nổ do các cuộc không kích của phòng không gây ra. Nhiều người sợ hãi, nhiều gia đình có con nhỏ; họ đánh thức chúng dậy, cố gắng cho chúng ẩn nấp trong những căn phòng được bảo vệ chặt chẽ nhất trong căn hộ của họ, thường là trong phòng tắm. Vì vậy, mỗi cuộc chiến tranh đều là một nỗi đau lớn.

Hướng về Chúa và cố gắng tiến bước

Đức Cha cũng nói đến số người chết và bị thương theo thống kê đã được Tổng thống Zelensky nói đến: 46.000 binh lính Ucraina thiệt mạng trong cuộc chiến này, hơn 300.000 binh lính bị thương và hàng chục ngàn người mất tích hoặc bị Nga giam giữ. Ngay cả trong số dân thường, cũng có gần 10.000 người chết và khoảng 18.000 người bị thương. Ngài cho biết thậm chí không thể đếm được số thường dân thiệt mạng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, ví dụ như ở Mariupol. Nga đã bắt cóc và đưa ra khỏi Ucraina 19.500 trẻ em. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, 600 trẻ em Ucraina đã thiệt mạng và 1.600 trẻ em bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Ngài nói: "Tất cả những số liệu thống kê này luôn dẫn đến sự tuyệt vọng, nhưng sau đó, giống như những người có đức tin, chúng tôi hướng mắt về Chúa và cố gắng tiến về phía trước".

Lòng biết ơn

Trong lời kêu gọi của các Giám mục Ucraina nhân kỷ niệm 3 năm cuộc chiến xâm lược của Nga, các ngài nhấn mạnh rằng đức tin của chúng ta luôn đặt vào Chúa, Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng, và các ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội Ucraina đã bảo vệ đất nước. Có những lời bày tỏ sự liên đới với gia đình quân nhân, các nhà hảo tâm, bác sĩ, người bị thương và những người dân Ucraina buộc phải sống ở nước ngoài. Các ngài cũng ghi nhớ với lòng biết ơn những nỗ lực ngoại giao của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Phanxicô, người không bao giờ mệt mỏi trong việc mời gọi thế giới cầu nguyện cho Ucraina. Các giám mục đã yêu cầu ngày 24 tháng 2 là ngày cầu nguyện và ăn chay.

Sự trợ giúp cho Ucraina đang suy giảm

Giám mục phụ tá của Kyiv cho biết kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Caritas Ucraina đã nhận được khoảng 45 triệu euro cho tất cả các dự án này. May mắn thay, sự trợ giúp vẫn tiếp tục đến. Các tổ chức quốc tế và trước hết là Caritas của các nước châu Âu và nhiều nơi khác đã không bỏ rơi Ucraina kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đức Cha nói: “Sự giúp đỡ của họ đối với chúng tôi là biểu hiện của tình liên đới của toàn thể Giáo hội Công giáo, không chỉ cầu nguyện cho chúng tôi mà còn giúp đỡ người dân của chúng tôi, những người bị buộc phải rơi vào tình huống vô cùng khó khăn vì chiến tranh". Tuy nhiên, ngài cũng cho biết, so với thời điểm bắt đầu chiến tranh, nguồn viện trợ này đang dần giảm sút. "Năm nay chúng tôi có kế hoạch thực hiện các dự án có giá trị khoảng 6 triệu euro. Tuy nhiên, những năm trước, con số như sau: năm 2022, gần 8 triệu; năm 2023 là gần 15 triệu và năm 2024 là gần 17 triệu euro”.

Tăng cường cầu nguyện

Lời kêu gọi của Đức Cha, đặc biệt là hiện nay - khi người ta đang nói nhiều về hòa bình và những bước đầu tiên để thiết lập hòa bình đã được thực hiện - là hãy tăng cường lời cầu nguyện của chúng ta, vì không chỉ vì hòa bình ở Ucraina mà còn vì hòa bình ở tất cả các nước châu Âu và trên toàn thế giới.