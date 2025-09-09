Нікарагуа: з країни видворено щонайменше 261 духовну особу

Про це свідчить звіт правозахисної організації "Colectivo Nicaragua Nunca Más". У списку фігурують голова Єпископської конференції преосвященний Карлос Енріке Еррера Ґутьєррес, а також єпископи Сільвіо Хосе Баес Ортега, Роландо Хосе Альварес Лаґос, Ісідоро дель Кармен Мора Ортега. У документі також згадується про закриття між 2018 і 2025 роками понад 5600 асоціацій, а також теле- і радіостанцій.

Vatican News

«Щонайменше 261» духовна особа була видворена з Нікараґуа за рішенням уряду під керівництвом президента Даніеля Ортеґи: про це повідомила організація Colectivo Nicaragua Nunca Más. У списку, опублікованому правозахисною організацією в доповіді під назвою «Віра під вогнем» і поширеному інформаційним агентством Efe, фігурують голова Єпископської конференції преосвященний Карлос Енріке Еррера Ґутьєррес, а також єпископи Сільвіо Хосе Баес Ортеґа, Роландо Хосе Альварес Лаґос та Ісідоро дель Кармен Мора Ортеґа. У документі також згадується вигнання Апостольського нунція архиєпископа Вальдемара Станіслава Зоммертага в березні 2022 року та приблизно 140 священників з різних дієцезій Нікараґуа. Список включає також понад 90 черниць, а також десяток семінаристів і трьох дияконів.

Громадська організація також нагадує про закриття в період з 2018 по 2025 рік 5609 некомерційних організацій, з яких 1294 релігійного характеру. Було припинено діяльність 54 засобів інформації, з яких 22 релігійного характеру, серед яких телеканали та радіостанції. Ці заходи одночасно торкнулися й інших конфесій, зокрема пасторів та лідерів євангельських церков.