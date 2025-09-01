Співчуття Папи з приводу землетрусу в Афганістані, що забрав понад 800 життів

Лев XIV надіслав через Державного Секретаря Святого Престолу телеграму солідарності з постраждалими внаслідок одного з найгірших стихійних лих в історії країни, яке уразило східні регіони.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Глибоко засмучений великими людськими втратами, спричиненими землетрусом у східній частині Афганістану», Папа Лев XIV «підносить ревні молитви за душі померлих, поранених та тих, хто досі вважається зниклим безвісти». Про це читаємо у телеграмі солідарності, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від його імені з приводу стихійного лиха.

Попередній підсумок наслідків землетрусу з магнітудою 6 балів і епіцентром за 27 кілометрів на північний схід від міста Джалалабад, який стався о 23:47 вчорашнього дня, свідчить про понад 2800 поранених і понад 800 загиблих, але руйнування настільки великі, що кількість жертв може зрости.

У телеграмі зазначається, що Папа ввіряє «провидінню Всевишнього всіх, хто постраждав від цієї трагедії», і висловлює «щиру солідарність, зокрема, тим, хто оплакує втрату своїх близьких, а також рятувальникам і цивільній владі, що беруть участь у рятувальних та відновлювальних роботах», просячи «втіхи і сили» для афганського народу в цей складний час.