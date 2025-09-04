Співчуття Папи Лева XIV з приводу трагедії в Лісабоні

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав запевнив у своїй духовній близькості та молитвах родичів загиблих і постраждалих внаслідок аварії на фунікулері в столиці Португалії, що забрала життя 17 людей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Папа Римський, довідавшись про сумну новину про вчорашню аварію в Лісабоні, яка спричинила численні жертви та поранення, просить Вас, Ваше Преосвященство, передати сім'ям, які пережили втрату, його щирі співчуття та духовну підтримку», – читаємо в телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав у четвер, 4 вересня 2025 р., на імʼя преосвященного Руї Мануела Соузи Валеріо, Патріарха Лісабона, з приводу трагедії, яка сталася напередодні в столиці Португалії на фунікулері «Elevador da Glória», де внаслідок сходження з рейок і подальшого зіткнення загинуло 17 людей, а 23 отримали поранення. Між постраждалими є чимало туристів.

У телеграмі зазначається, що Святіший Отець «молиться про повне одужання поранених і про силу християнської надії для всіх, хто постраждав від катастрофи», й згадуючи «з особливою вдячністю» тих, хто брав участь у рятувальних операціях, уділяє «всім, особливо родичам загиблих, сповнене розради Апостольське благословення».

Фунікулер Elevador da Glória є одним із трьох фунікулерів столиці Португалії, а також пам'яткою національного значення. Він складається з двох вагонів, був відкритий у 1885 році і з'єднує нижню та верхню частини міста. Фунікулер може перевозити до 45 осіб і, в середньому протягом року ним користуються приблизно три мільйони пасажирів.