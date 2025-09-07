Генеральний директор МАГАТЕ: голос Папи є вкрай важливим задля миру

В інтерв’ю для ватиканських медіа Генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергетики назвав голос Папи важливим і необхідним в контексті актуальних викликів, пов’язаних із загрозою ядерної ескалації.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Daniele Piccini– Ватикан

У п’ятницю, 5 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції Генерального директора Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаеля Ґроссі. У інтерв’ю для Vatican News він розповів про важливість діалогу й співпраці задля зменшення ризиків військового використання ядерної енергії.

Шукати способи скорочення ядерних озброєнь

Ділячись враженнями від зустрічі зі Святішим Отцем, очільник міжнародної організації зазначив, що для нього, католика, ця зустріч «завжди є духовно важливою». По-друге, у контексті своєї роботи, можливість поділитися з Папою думками щодо справ, над якими працює агентство, а також вислухати його думки, «є незамінною». За словами Рафаеля Ґроссі, слова Папи, Церкви та духовних лідерів є надзвичайно важливим в контексті миру, адже вони завжди мають вплив на людей і міжнародну ситуацію, їхні авторитетні голоси домагають «шукати найефективніші альтернативи для відновлення миру» в контексті ядерного виміру, насамперед на Близькому Сході та у війні між Росією та Україною.

«Я думаю, що загалом ми спостерігаємо зростання ядерних озброєнь, а не роззброєння. Тож країни вдосконалюють і збільшують свої ядерні арсенали. Показовим є те, що країни, які не володіють ядерною зброєю, дедалі частіше відкрито заявляють про можливість і, можливо, “необхідність” її отримання», – розповів Генеральний директор МАГАТЕ, вказуючи на потребу нерозповсюдження цієї зброї, що «на сьогоднішній день, мабуть, є найбільшим викликом у сфері роззброєння». Відповідаючи на ймовірність зміни цієї тенденції, Рафаель Ґроссі зазначив, що це має статися. Обнадійливим є те, що наприклад, під час зустрічі на Алясці «росіяни та американці вперше за довгий час хоча б порушили це питання», хоч це є складною і комплексною проблематикою. «Я вважаю, що нам потрібні конкретні, хоча й, можливо, незначні кроки в цьому напрямку, щоб покласти край враженню, що ми неминуче опинилися у спіралі, яка веде до збільшення кількості ядерної зброї, її подальшого поширення і, можливо, використання», – зазначив він.

Пріоритет діалогу

Одне із запитань стосувалось Запорізької АЕС, де, за словами Генерального директора МАГАТЕ, ситуація залишається нестабільною. «Дивлячись на карту, можна побачити, що Запорізька АЕС розташована майже на лінії фронту, тому, з географічної точки зору, це місце є надзвичайно вразливим. Мої експерти, які працюють і залишилися там, відчувають це, бачать це щодня, і ймовірність обстрілу існує, оскільки майже щодня пролітають дрони та снаряди. А здатність забезпечувати енергією всю систему охолодження, скажімо, все, що становить суть безпеки атомної електростанції, завжди перебуває під тиском», – розповів Рафаель Ґроссі, додаючи, що внаслідок цього дуже важливо вести діалог з представниками української влади та росіянами. Адже в час війни правові інструменти міжнародного права та загальноприйняті стандарти ядерної безпеки «ставляться під питання й піддаються тиску».