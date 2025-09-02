Співчуття Папи з приводу трагедії у Дарфурі

Через Державного Секретаря Святого Престолу Лев XIV склав співчуття всім, кого торкнулося стихійне лихо, що трапилося на півдні Судану, де через зсув ґрунту загинуло понад тисяча людей.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Співчуття, близькість і молитви запевнив Папа Лев XIV всім, хто постраждав від зсуву, що стався в селі Тарасін, у регіоні Центральний Дарфур, що на південному заході Судану. У телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав преосвященному Юнану Томбе Трілле Куку Андалі, Єпископу Ель-Обейда, зазначається, що Святіший Отець «запевняє всіх, хто постраждав від цієї трагедії, у своїй духовній близькості. Молячись, зокрема, за вічний упокій померлих, за тих, хто оплакує їхню втрату, та за порятунок багатьох людей, які досі вважаються зниклими безвісти», Папа «скеровує слова заохочення до цивільних органів влади та надзвичайників у їхніх невпинних рятувальних роботах». Святіший Отець призиває для країни божественні втіху та благословення.

За повідомленням групи повстанців, яка контролює цю територію, лише одна людина вижила після величезного зсуву ґрунту, який стався пізно ввечері 1 вересня 2025 р., забравши життя понад тисячі людей і знищивши частину регіону, відомого виробництвом цитрусових. Більша частина Дарфуру залишається недоступною для неурядових організацій, включаючи район, що постраждав від зсуву, через бойові дії, які серйозно обмежують постачання гуманітарної допомоги.