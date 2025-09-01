Всесвітній день молитви за збереження створіння і «Пора створіння»

Відзначення Всесвітнього дня молитви в намірі створіння, яке припадає 1 вересня, та «Пора створіння», що триватиме до 4 жовтня, мають екуменічний аспект, а цього року натхнені 1700-ю річницею Вселенського Собору в Нікеї та посланням Папи до цього Дня, тему якого «Насіння миру і надії» обрав ще Папа Франциск у контексті Святого року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

1 вересня відзначається Всесвітній день молитви за створіння, а християни всього світу єднаються в молитві, розпочинаючи «Пору створіння», яка є нагодою долучитися до численних зусиль тих, хто в світі трудиться заради екологічного навернення. «Пора створіння» – це екуменічна ініціатива, яка щороку проводиться від 1 вересня до 4 жовтня, свята Святого Франциска Ассізького, і яку підтримують різні організації, серед яких Рух Laudato si’, Всесвітня Рада Церков, Всесвітня лютеранська федерація, Англіканська співдружність.

У 1989 році Вселенський Патріарх Димитріос I проголосив для православних християн День молитви за створіння, який відзначається 1 вересня, початок літургійного року в візантійській традиції. Згодом Всесвітня Рада Церков (ВРЦ) продовжила відзначення цього дня до 4 жовтня. У 2015 році Папа Франциск опублікував енцикліку Laudato si' і потім встановив «Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння» у Католицькій Церкві. З цієї нагоди публікується Послання, і цього року 2025 року його темою є: «Насіння миру і надії»; її обрав ще Папа Франциск. Крім того, Папа Лев XIV затвердив змінні частини до Святої Меси в намірі збереження створіння, Missa pro custodia creationis, і сам відслужив таку Святу Месу 9 липня цього року в «Селищі Laudato sì» в Кастель-Ґандольфо.

Як супровід цьогорічних відзначень, Всесвітня Рада Церков, організація, яка об'єднує православні та протестантські церкви, опублікувала спеціальне відео про історію та символіку цього Дня. У 2025 році відзначаються дві важливі річниці: 1700 років від Нікейського собору та десята річниця публікації енцикліки Laudato si’. З цього випливає заохочення роздумів про віру в Бога Отця, «творця неба і землі», і Єдинородного Сина, «через Якого все було створено».