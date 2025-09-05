Святий Престол стурбований відродженням агресивної ядерної риторики

У своєму виступі в ООН Постійний Спостерігач Святого Престолу архиєпископ Ґабріеле Каччя підкреслив занепокоєння Святого Престолу значним зростанням військових витрат у світі, що супроводжується появою дедалі більш руйнівної зброї, часто на шкоду інвестиціям у всебічний розвиток людини.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Замість того, щоб рухатися до миру, світ, здається, рухається в протилежному напрямку, що супроводжується тривожним розвитком дедалі більш руйнівної зброї. Про це в четвер, 4 вересня 2025 р. заявив у Нью-Йорку архиєпископ Ґабріеле Каччя, Постійний Спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй, під час пленарного засідання високого рівня, присвяченого Міжнародному дню проти ядерних випробувань.

«Вісімдесят років тому, – зазначив ватиканський дипломат, – вибух першої ядерної зброї відкрив світові безпрецедентну руйнівну силу. Ця подія змінила хід історії та кинула довгу тінь на людство, спричинивши серйозні наслідки як для людського життя, так і для створіння. Руйнівні наслідки цієї драматичної події призвели до сумнівного переконання, що мир і безпеку можна зберегти за допомогою логіки ядерного стримування, концепції, яка досі кидає виклик моральному мисленню та міжнародній свідомості».

Запобігти повторенню помилок минулого

Представник Святого Престолу нагадав, що після першого випробування 16 липня 1945 року в світі було здійснено – в повітрі, під землею, в океанах і на поверхні землі – понад дві тисячі ядерних тестів. І це особливим чином відбилося на становищі та здоров’ї тубільних народів, жінок і дітей. «Здоровʼя і життя багатьох людей і далі зазнають шкоди серед замовчування і часто без жодної компенсації», – підкреслив він. Ось чому, за словами архиєпископа Каччі, Святий Престол закликає замислитися над нагальним зобов’язанням гарантувати те, щоб жахливий досвід минулого не повториться. ««Особливо турбує те, що, незважаючи на цю важливу спільну відповідальність, глобальна відповідь, здається, рухається в протилежному напрямку. Замість поступу в напрямку роззброєння та культури миру, ми спостерігаємо відродження агресивної ядерної риторики, розробку дедалі більш руйнівної зброї та значне збільшення військових витрат, часто на шкоду інвестиціям у всебічний розвиток людини та сприяння спільному благу. Надзвичайно важливо подолати дух страху та зневіри», – наголосив ватиканський дипломат.

Світ без ядерної зброї можливий

Прагнення «світу, вільного від ядерної зброї», як зазначив архиєпископ Каччя, є «не лише стратегічною та життєвою необхідністю, а й глибокою моральною відповідальністю». «Це завдання вимагає відновлення багатостороннього діалогу та рішучої реалізації договорів про роззброєння, а також конкретної підтримки громад, які продовжують страждати від довгострокових наслідків ядерних випробувань та озброєння», – сказав він. Святий Престол, за словами ватиканського дипломата, «підтверджує важливість набуття чинності Договору про повну заборону ядерних випробувань, а також повного впровадження Міжнародної системи моніторингу та її механізмів перевірки» і «підтверджує свою безумовну підтримку Договору про заборону ядерної зброї», вимагаючи «постійного зміцнення глобальних норм проти ядерних випробувань як необхідного кроку на шляху до справжнього і тривалого миру».