Святий Престол: виховувати молодь у пошані до людської гідності

Під час форуму високого рівня в Нью-Йорку, присвяченого потенціалові молоді в будуванні культури миру, представник Святого Престолу при ООН вказав на важливість освіти та виховання, спрямованих на розвиток пошани до відмінностей і до гідності кожної людини.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Збройні конфлікти та їхні наслідки, такі як вимушене переміщення, радикалізація та насильство, зокрема в Інтернеті, залучення до злочинного світу. На такі ризики сьогодні наражаються дедалі більше молодих людей, що викликає занепокоєння у Святого Престолу. Про ці побоювання щодо майбутнього молоді висловився архиєпископ Ґабріеле Каччя, постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй, який 2 вересня 2025 р. виступив у Нью-Йорку на Форумі високого рівня з питань реалізації Програми дій на користь культури миру на тему «Надання повноважень молоді заради культури миру».

Щоб молоді люди могли «плекати і розвивати соціальну дружбу», за словами ватиканського дипломата, їх потрібно заохочувати і підтримувати. Тільки так вони зможуть розвинути «повагу до відмінностей і взаємодоповнюваності того, що може запропонувати кожна окрема людина, віддавати перевагу діалогу, а не конфронтації, і разом прагнути до спільного блага, поважаючи людську гідність». Звідси випливає наголошення щодо важливості, яку Святий Престол надає статтям 4 і 8 Декларації про культуру миру, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1999 році, де зазначено, що «освіта на всіх рівнях є одним з основних інструментів побудови культури миру» і що «ключова роль у просуванні культури миру належить батькам, вчителям, політикам, журналістам, релігійним організаціям та групам».

Згадуючи мільйон молодих людей, які прибули до Риму в серпні на Ювілей молоді, архиєпископ Каччя підкреслив «перетворювальну силу братерства і дружби» – цінностей, які можуть сформувати світ, де конфлікти вирішуються діалогом, а не зброєю.