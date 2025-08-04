Співчуття Папи з приводу трагедії біля берегів Ємену, де затонули мігранти

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав співчуття всім, кого торкнулася трагедія, внаслідок якої у морі загинули десятки мігрантів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Глибоко засмучений катастрофічною втратою життів в результаті корабельної аварії біля берегів Ємену», Папа Лев XIV «доручає душі численних загиблих мігрантів милосердю Всевишнього Бога», – читаємо в телеграмі, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав Апостольському нунцію в Ємені та Апостольському делегату на Аравійському півострові архиєпископу Захії Ель-Кассісу, який передасть його дотичним представникам влади.

Причиною стала трагедія, внаслідок якої щонайменше 76 людей загинули, а десятки вважаються зниклими безвісті, після того, як у неділю, 3 серпня 2025 р., біля південного узбережжя Ємену затонув човен, що перевозив групу нелегальних мігрантів. Про це заявила Міжнародна організація з міграції, за даними якої на борту були 157 людей, з них 32 врятувалися.

Святіший Отець, як зазначається у телеграми, «просить Бога дарувати силу, втіху та надію тим, хто вижив, рятувальникам та всім, кого торкнулася ця трагедія».