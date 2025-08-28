Співчуття Папи з приводу стрілянини в шкільному храмі Міннеаполісі, США

Через телеграму за підписом Державного Секретаря Святого Престолу Лев XIV висловлює співчуття з приводу жахливої трагедії, що сталася в Міннеаполісі, США, де під час Святої Меси в храмі на території шкільного комплексу чоловік відкрив стрілянину по дітях.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Лев XIV з «глибоким сумом» дізнався про стрілянину, що сталася в церкві Благовіщення в Міннеаполісі. Про це йдеться в телеграмі, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця Архиєпископу Сент-Пола і Міннеаполіса преосвященному Бернарду Хебді. На момент трагедії загинуло двоє дітей віком 8 і 10 років, а 17 людей, серед яких 14 дітей, отримали поранення, семеро госпіталізовані у важкому стані. Чоловік, який відкрив вогонь, стріляючи через вікна по дітях під час Святої Меси, яка відбувалася всередині шкільного комплексу, потім наклав на себе руки.

Папа, як йдеться в тексті, «висловлює свої найщиріші співчуття та запевняє у своїй духовній близькості усіх, хто постраждав від цієї жахливої трагедії», особливо сім'ї, «які оплакують втрату дитини». Лев XIV «ввіряє душі померлих дітей всемогутній любові Божій» і запевняє у своїх молитвах «за поранених, а також за рятувальників, медичний персонал і представників духовенства, які піклуються про них та їхніх близьких». Телеграма завершується Апостольським благословенням, яке Лев XIV уділяє спільноті католицької школи Благовіщення Пречистої Діви Марії, Архидієцезії Сент-Пола і Міннеаполіса та всім мешканцям Твін-Сіті, як «запоруку миру, сили та втіхи в Господі Ісусі».