Папа ліванцям у річницю трагедії в порту: смерть не матиме останнього слова

Через Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна Папа Лев XIV надіслав вітання учасникам молитовного чування, приуроченого до 5-ї річниці трагічної події, яка відібрала 245 життів і завдала величезних матеріальних збитків.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Коли перед таємницею смерті та страждання ми немовби занурюємося в темряву, Господь дарує нам світло віри! Це наша надія перед обличчям смерті. І з моменту нашого Хрещення для тих, хто вірить, відчинилися двері до дому Отця, де нас чекає сам Бог», – читаємо в посланні, яке кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи Лева XIV учасникам молитовного чування, яке відбулося в неділю, 3 серпня 2025 р., в столиці Лівану місті Бейруті, напередодні п’ятої річниці вибуху в місцевому порту, внаслідок якого загинули 245 людей, а 6 тисяч отримали порання.

У посланні, яке учасникам молитви, що відбулася на площі перед храмом Пресвятої Богородиці, розташованим неподалік порту, зачитав Апостольський нунцій в Лівані архиєпископ Паоло Борджа, зазначається, що Папа Лев XIV запевняє їх і всіх ліванців «у своїй духовній близькості та сопричасті в молитві» та запрошує замислитися «над поведінкою та словами Христа перед обличчям смерті Його друга Лазаря». Як розповідає євангелист, перед обличчям смерті Ісус плакав, тож «Його сльози єднаються з нашими перед обличчям втрати та страждань наших близьких».

У події воскресіння Лазаря, як читаємо в посланні, християнська надія знаходить «запевнення, що Христос є Богом життя і що смерть не має і ніколи не матиме останнього слова». Папа бажає, щоб кожен, кого торкнулася ця трагедія, «відчув його любов, а також любов всієї Церкви». Він «молиться до милосердного Отця, щоб Той прийняв у своїх оселях спокою, світла і миру всіх, хто загинув внаслідок цього вибуху» та складає «свої співчуття всім, чиї серця розбиті, хто страждає через втрату своїх близьких, а також тим, хто зазнав поранень або втратив все внаслідок цієї катастрофи». Слова подяки Святіший Отець також скеровує до єпископів, священників, ченців і черниць, «які є близькими до народу і підтримують його, допомагаючи йому дивитись на небо і ступати по землі з надією, зокрема під час випробувань».

«Вручаючи вас під захист і материнське заступництво Пресвятої Діви Марії, а також святого Шарбеля та інших ліванських святих, Святіший Отець від щирого серця уділяє вам як знак розради Апостольське благословення», – читаємо в посланні, яке від імені Папи надіслав кардинал Пʼєтро Паролін.