Святий Престол наголошує на ролі жінок в програмах розвитку корінних народів
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Жінки корінних народів не повинні розглядатися як пасивні отримувачі зовнішніх стратегій, але як активні дійові особи будівництва майбутнього, в тому, що стосується сприяння самобутнім культурам, з відповідними духовними шляхами та з урахуванням звичаїв і мов народів. До цього закликав Святий Престол через свого Постійного Спостерігача при Організації Американських Держав (ОАД) монсеньйора Хуана Антоніо Круса Серрано, який виступив 13 серпня 2025 р. у Вашингтоні під час Спеціальної сесії Постійної Ради з нагоди відзначення Міжнародного дня корінних народів та Восьмого Міжамериканського тижня корінних народів на тему «З голосу жінок корінних народів: видимість, лідерство, права та економічна автономія».
Ватиканський дипломат запевнив у близькості Святого Престолу «з корінними народами і, зокрема, з жінками», щоб просувати і захищати їхні фундаментальні права. Католицька Церква через свої інституції та діяльність дбає про корінні народи в багатьох частинах півкулі, зазначив далі монсеньйор Круз Серрано, «інвестуючи в їхню освіту та охорону здоров'я, а також підвищуючи обізнаність суспільства», щоб ці народи «могли бути дійовими особами та лідерами власної історії». «Для досягнення цієї мети» існують різні церковні структури, які «інтенсивно працюють, такі як: єпископські конференції, дієцезії, територіальні прелатури, вікаріати, парафії, місії та Панамазонська церковна мережа (REPAM)».
Поновлюючи, наостанок, підтримку Святого Престолу «ініціативам, спрямованим на посилення» голосу корінних народів і на «захист їхніх прав і забезпечення їхньої повноцінної участі в житті суспільства», постійний спостерігач висловив вдячність Святого Престолу за зусилля ОАД на підтримку корінних народів і вразливих верств населення, в тому числі жінок і дівчаток.