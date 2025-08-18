Святий Престол наголошує на ролі жінок в програмах розвитку корінних народів

Виступаючи під час спеціальної сесії Постійної Ради Організації Американських Держав (ОАД) з нагоди відзначення Міжнародного дня корінних народів та Восьмого Міжамериканського тижня корінних народів, ватиканський представник запевнив, що Апостольська Столиця підтримує ініціативи, спрямовані на те, щоб дати голос корінним народам та захистити їхні права.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Жінки корінних народів не повинні розглядатися як пасивні отримувачі зовнішніх стратегій, але як активні дійові особи будівництва майбутнього, в тому, що стосується сприяння самобутнім культурам, з відповідними духовними шляхами та з урахуванням звичаїв і мов народів. До цього закликав Святий Престол через свого Постійного Спостерігача при Організації Американських Держав (ОАД) монсеньйора Хуана Антоніо Круса Серрано, який виступив 13 серпня 2025 р. у Вашингтоні під час Спеціальної сесії Постійної Ради з нагоди відзначення Міжнародного дня корінних народів та Восьмого Міжамериканського тижня корінних народів на тему «З голосу жінок корінних народів: видимість, лідерство, права та економічна автономія».

Ватиканський дипломат запевнив у близькості Святого Престолу «з корінними народами і, зокрема, з жінками», щоб просувати і захищати їхні фундаментальні права. Католицька Церква через свої інституції та діяльність дбає про корінні народи в багатьох частинах півкулі, зазначив далі монсеньйор Круз Серрано, «інвестуючи в їхню освіту та охорону здоров'я, а також підвищуючи обізнаність суспільства», щоб ці народи «могли бути дійовими особами та лідерами власної історії». «Для досягнення цієї мети» існують різні церковні структури, які «інтенсивно працюють, такі як: єпископські конференції, дієцезії, територіальні прелатури, вікаріати, парафії, місії та Панамазонська церковна мережа (REPAM)».

Поновлюючи, наостанок, підтримку Святого Престолу «ініціативам, спрямованим на посилення» голосу корінних народів і на «захист їхніх прав і забезпечення їхньої повноцінної участі в житті суспільства», постійний спостерігач висловив вдячність Святого Престолу за зусилля ОАД на підтримку корінних народів і вразливих верств населення, в тому числі жінок і дівчаток.