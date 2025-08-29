«Молодь за мир» Спільноти святого Егідія проводить зустріч Global Friendship

Юнаки й дівчата з усіх кінців Європи та ровесники з країн, що страждають через війни, зібралися в Римі, щоб провести три дні зустрічей, дискусій і роздумів, присвячених глобальній дружбі. Центральною темою цьогорічного «Global Friendship» є надія на мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Federico Piana - Ватикан

Від 28 до 30 серпня 2025 р. в Римі відбувається зустріч «Global Friendship», яку почергово в різних європейських містах щорічно організовує молодіжна гілка Спільноти святого Егідія, відома як «Молодь за мир». Перші схожі зустрічі зродилися два десятиліття тому, а від 2018 року стали проводитися регулярно. Цього разу понад 1200 юнаків і дівчат віком від 15 до 25 років з усієї Європи, а також з теренів, поранених війнами, зокрема, з України, Святої Землі та Сирії, зібралися у Вічному місті, роздумуючи над темою «Надія на мир».

Пленарні дискусії відбуваються у римському конгресцентрі «La Nuvola», а програмою передбачені також екскурсії містом і паломницькі моменти. Зокрема, в п’ятницю, 29 вересня, ввечері учасники проведуть флешмоб на тему миру поблизу відомої римської пам’ятки Пантеон, а в суботу здійснять прощу через Святі Двері базиліки Святого Петра. Завершальними моментами зустрічі стануть Свята Меса в базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере та концертно-мистецька програма «Peace Party» на площі поруч. Саме Ювілейний рік став причиною проведення цьогорічної зустрічі в Римі.

Непохитна надія

Головною метою цієї зустрічі є заклик до всього світу припинити всі війни, в тому числі й ті забуті. І ніхто краще за цих молодих людей не розуміє, наскільки нагальним є рішучий крок до порозуміння. «Дуже часто, – пояснює в інтерв’ю для ватиканських медіа Стефано Орландо, очільник “Молоді за мир”, – багато з тих, що входять до наших національних груп, – це хлопці та дівчата, яких Спільнота святого Егідія прийняла як мігрантів, наприклад, з таких охоплених конфліктами регіонів, як Сирія та Ірак. А тепер саме вони приймають інших, допомагаючи вбогим, похилим віком, найслабшим». Хоча молоді люди, які беруть участь у «Global Friendship», стурбовані напруженістю та насильством, що охопили багато країн, Орландо запевняє, що в їхніх серцях панує непохитна надія. «І ми хочемо прожити ці дні в Римі саме з цією надією, стараючись разом боротись із цими проблемами. І навіть те, що ми зібралися разом, означає, що ми не хочемо опускати руки і що ситуацію можна змінити», – підкреслює лідер руху «Молодь за мир».