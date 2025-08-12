Чилі: міжнародний конгрес про діалог між релігіями і культурами

У заході, який зібрав у католицькому університеті Темуко науковців і релігійних лідерів з усього американського континенту бере участь Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дороги миру. Релігії та культури в діалозі» – такою є тема міжнародного конгресу, що 12 і 13 серпня 2025 р. проходить в Темуко, Чилі. У заході, організованому місцевим католицьким університетом, бере участь кардинал Джордж Джейкоб Коовакад, Префект Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, доктореса Вера Леал Феррейра з Центру міжнародного діалогу KAICIID, представники Національного управління у справах релігій, а також професори та науковці з університетів американського континенту, студенти та релігійні лідери.

Програма роботи конгресу включає численні панельні дискусії, присвячені різним темам: плюралізм і релігійна свобода; внесок релігій у людський розвиток і мир; глобальні та місцеві перспективи діалогу між релігіями і культурами; релігії і культури в діалозі на дорозі до миру.

Робота конгресу також супроводжується шістьма круглими столами, присвяченими таким темам, як державне управління релігійним розмаїттям; виховання молодого покоління в дусі миру; релігія, етика і політика як можливості для зустрічі та миру; духовність і діалог як інструменти для будування примирення.