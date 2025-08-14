«Тріумф Серця»: через місяць у кінопрокаті стрічка про святого Максиміліана Кольбе

Фільм зосереджується на 14 днях, які він провів у камері голодного ув'язнення в Аушвіці, переплітаючи ці драматичні моменти з флешбеками з Непокалянова та Японії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / ks. Marek Weresa – Ватикан

Читай також 13/08/2025 Папа: завжди прагнути діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства Відповідаючи на запитання журналістів під час привітання з громадою Кастель-Ґандольфо, куди він прибув на тижневий відпочинок, Папа Лев XIV відповів на запитання журналістів, у ...

Четвер, 14 серпня 2025 р., день літургійного спомину святого Максиміліана Кольбе, а також 84-а річниця його мученицької смерті в концтаборі Аушвіц. Зайнявши місце співвʼязня, засудженого до страти через голодну смерть, цей польський францисканець був через два тижні, проведені в камері без їжі, убитий смертельною ін’єкцією. Наприкінці загальної аудієнції в середу на його приклад самопожертви вказав Папа Лев XIV, а вже майже через місяць на широкі екрани вийде польсько-американська кінострічка «Тріумф Серця», яку зняв режисер Ентоні ДʼАмброзіо, що розповідає про останні два тижні життя мученика.

(© Rafael Film)

Духовний виклик

«Святий Максиміліан вчить нас, що тільки любов є творчою», – вважає Марцін Квасний, виконавець головної ролі у фільмі, світова прем'єра якого відбудеться 12 вересня. У розмові з ватиканськими медіа актор підкреслив, що для нього це була найскладніша роль у кар'єрі. Не через фізичні умови праці, а через величезне духовне та емоційне навантаження. «Це було величезне випробування. Я підійшов до цієї ролі в стані освятної благодаті, молячись, щоб Бог діяв через мене. Вся команда молилася перед зйомками, за що ми вдячні режисерові», – додав він. Але й фізичного навантаження не бракували: доводилося проводити 12-14 годин щодня у темній, холодній і вологій камері з дев’ятьма іншими акторами. Для досягнення автентичності актори споживали мінімальну кількість їжі, щоб відчути принаймні часточку того голоду, який переживали вʼязні.

Світити Христовим світлом

Постать святого Максиміліана, як зазначив Марцін Квасний, вчить не зосереджуватися на собі, а служити іншим і відповідати на ненависть лише любов'ю. «Максиміліан був людиною надзвичайної лагідності та терпеливості, ділився тим, що мав, навіть будучи голодним. Він світив світлом Христа в місці, яке здавалося позбавленим Бога», – додав актор. Результат роботи всієї команди, як запевняє Квасний, є «вражаючим». Фільм показує драму повсякденного життя в таборі, а також незламну силу духу, здатну перемогти смерть. «Це фільм про перемогу надії над безнадією», – підкреслив виконавець головної ролі.