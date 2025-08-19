Caritas на День гуманітарної допомоги: вшанувати загиблих, захистити живих

Напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, який відзначається 19 серпня, «Caritas Internationalis» закликала згадати тих, хто щодня працює, щоб надавати допомогу в усьому світі, часто ризикуючи власною безпекою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Тільки в 2024 році понад 380 гуманітарних працівників загинули в 20 різних країнах під час виконання своїх місій. Ця тенденція не зменшується, вже зафіксовано щонайменше 128 осіб, які загинули в перші п'ять місяців поточного року в 17 кризових регіонах. З нагоди Всесвітнього дня гуманітарних працівників Caritas Internationalis закликає вшанувати пам'ять тих, хто загинув, надаючи життєво важливу допомогу.

Необхідність конкретних дій

Caritas Internationalis, оперативне крило Католицької Церкви у сфері надання гуманітарної допомоги у світі, прагне посилити голос релігійних лідерів та вірян, які обурені жорстокими діями, що кояться в Газі, Судані, Південному Судані, Україні, М'янмі та інших зонах збройних конфліктів, і закликає тих, хто перебуває при владі, покласти край насильству, визнаючи гідність і цінність кожного людського життя. Конфедерація Карітасу, яка присутня в понад 162 країнах і територіях, має великий досвід роботи серед ризиків, на які наражаються оператори надання першої допомоги на передовій у зонах війн.

«Світова громадськість стежить за жахіттями, яких зазнають цивільні особи та гуманітарні працівники в Газі, Судані, Україні та інших місцях, через новини та соціальні медіа», – заявив Алістер Даттон, Генеральний секретар Caritas Internationalis, нагадуючи, що «для персоналу Карітасу, який працює на передовій конфліктів, це є повсякденною реальністю». З цього випливає заклик у Всесвітній день гуманітарної допомоги замислитися над тим, що кожен може зробити сам і що можуть зробити уряди, щоб підтримати тих, хто допомагає людям у зонах бойових дій, та щоб покласти край насильству проти цивільного населення. «Без реальних зобов'язань і конкретної відповідальності, – наголошує Даттон, – звірства триватимуть».

Захистити гуманітарних працівників

Необхідність посилення захисту, підтримки та відповідальності досягла критичної стадії. Саме тому, з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги звучить заклик до посилення захисту гуманітарних працівників та цивільного населення і до відновлення політичних зобов'язань на користь міжнародного гуманітарного права. У цьому контексті Caritas Internationalis нагадує слова, які Лев XIV сказав під час нещодавньої зустрічі з організаціями, що надають допомогу Східним Церквам: «Сумно бачити, що сила міжнародного права та гуманітарного права, здається, більше не є зобов'язуючою, замінена гаданим правом примушувати інших силою». З цієї нагоди, як йдеться в заклику Caritas Internationalis, «ми також згадуємо колег, яких ми втратили в останні роки, серед яких Віола Аль Амаш та Іссам Абедраббо з Карітасу Єрусалиму, а також інші колеги, які загинули в Маріуполі, Україна, та в Нігері. Але перш за все ми чітко і без зволікань вимагаємо захисту тих, хто присвячує своє життя служінню іншим. Їхня відданість спонукає нас не тільки вшановувати їх, але й діяти».

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Всесвітній день гуманітарної допомоги був встановлений ООН для вшанування пам'яті жертв теракту, що стався 19 серпня 2003 року в Багдаді, Ірак, в результаті якого загинули 22 людини, серед яких був спеціальний посланник ООН Сержіо Вієра Де Мелло. З того часу ця дата стала символом відданості та самопожертви заради загального блага, привертаючи увагу до необхідності захисту діяльності гуманітарних працівників, яка часто здійснюється в умовах високого ризику.