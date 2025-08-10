MED25: албанський етап особливого паломництва молоді Середземним морем

На початку серпня вітрильник «Bel Espoir», який є місцем проведення цьогорічних Середземноморських зустрічей, які проходять у форматі молодіжного паломництва між портами, причалив у албанському Дурресі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Klaudia Bumci – Ватикан

Читай також 08/07/2025 Мир і діалог у Середземномор'ї, молодь «Bel Espoir» у Стамбулі Вселенський Константинопольський Патріарх Вартоломей привітав учасників ініціативи «Med25 – Bel Espoir» на чолі з кардиналом Жан-Марком Авеліном, Архиєпископом Марселя. «У світі, ...

Як ми вже повідомляли, від березня по жовтень, відпливши з Барселони і маючи пунктом призначення Марсель, майже двісті молодих людей віком від 20 до 35 років, різних національностей, культур і віросповідань, розділені на вісім груп, по черзі перебувають на борту шхуни «Bel Espoir» (Прекрасна надія). Вони подорожують від одного узбережжя до іншого, беручи участь у тренінгах на тему миру, організовуючи конференції та фестивалі в кожному порту зупинки і переживаючи зустріч і братерство, які закладуть основи для майбутнього. Саме в такому форматі відбуваються цьогорічні «Середземноморські зустрічі», що є ініціативою Папи Франциска, започаткованою 2020 року.

Етап у Албанії

Читай також 21/02/2025 Середземноморські зустрічі: ініціатива для молоді задля мирного співіснування Цьогорічні «Середземноморські зустрічі» проходитимуть на п’яти берегах й тридцяти портах Середземного моря, у яких візьме участь молодь задля зміцнення солідарності та мирного ...

Від 4 до 6 серпня корабель «Bel Espoir» з 25 молодими людьми з Італії, Палестини, Лівії, Сирії, Чорногорії, Греції, Єгипту та інших середземноморських країн, включаючи Албанію, пришвартувався в албанському Дурресі для проведення низки заходів, які також включали візит до столиці Тірани, різні зустрічі в обох містах, зокрема, відвідування учасниками столичної православної церкви, мусульманського храму ісламського суфійського ордену Бекташі, а також діалог з ученицями школи, яку в Дурресі провадять сестри бенедиктинки. Албанія, країна, яка десятиліттями страждає від вимушеного виїзду молоді, була обрана як символічне місце для роздумів, що фокусуються на викликах міграції – реальності, спільній для багатьох країн Центральної Європи, а також як місце, звідки молодь хоче, щоб її голос був почутий.

Під час різних зустрічей, організованих у співпраці з Карітасом Албанії, Архиєпископ-митрополит Тірани-Дурреса преосвященний Арджан Додаж, який також є Президентом Карітасу Албанії, наголосив на важливості співпраці, солідарності та міжрелігійного діалогу для подолання викликів, пов'язаних з міграцією. Водночас, він звернувся з посланням надії, нагадавши про свій особистий досвід еміграції і підкресливши, що Bel Espoir – це набагато більше, ніж просто морська подорож. «Коли приймаєш рішення здолати Середземне море, – сказав архиєпископ Додаж, – то вирішуєш поринути в історію, сповнену болю, але водночас і світла. Цей корабель має не лише вітрила, але й наповнений голосами, спогадами, надіями і, перш за все, бажанням не мовчати про несправедливість, яка трапляється з людьми, що покидають свою землю в пошуках кращого життя. З Албанії вирушає не просто черговий відрізок маршруту Bel Espoir, а запрошення перетворити Середземномор'я на простір зустрічі та надії».

Наступна зупинка – італійський Трієст

У четвер, 7 серпня, шхуна відчалила від албанських берегів, прямуючи до італійського Трієсту. Юнаки й дівчата продовжують свої дискусії на тему міграційних викликів, а від 15 до 17 серпня візьмуть участь у різних заходах в згаданому місті.