Радіо Ватикану братиме участь у черговій асамблеї EBU

94-та Генеральна асамблея Європейської мовної спілки (EBU), організації, що об'єднує головні суспільні телерадіокомпанії Європи, відбудеться в штаб-квартирі BBC в Лондоні за участю провідних представників міжнародної медіаспільноти.

Vatican News

BBC буде господарем 94-ї Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки (EBU), яка відбудеться в 75-ту річницю заснування цієї асоціації суспільних мовників. Подія, яка відбудеться від 2 до 4 липня 2025 р., збере в Лондоні журналістів європейських радіо- і телеканалів для обговорення найактуальніших тем у сфері комунікацій: від штучного інтелекту до свободи преси, від боротьби з фейковими новинами до потенціалу стрімінгу. Станом на сьогодні EBU налічує 112 організацій з понад 50 країн, не тільки європейських, а й з Середземноморського басейну, Північної Африки та Близького Сходу. Серед них – такі історичні мовники, як BBC, RAI, France Télévisions та Радіо Ватикану, співзасновник EBU. Його у Лондоні представлятиме Заступник редакційного директора Дикастерії у справах комунікації Святого Престолу Алессандро Джізотті.

Відданість EBU суспільному мовленню

Протягом 75 років EBU докладає зусиль для підтримки цінностей суспільного мовлення та технологічних інновацій з метою покращення комунікації задля загального блага. Серед найвідоміших ініціатив організації – Євробачення та технологічні проекти, такі як платформа Eurovision News Exchange, що сприяє обміну контентом між європейськими мовниками. На порядку денному Генеральної асамблеї в Лондоні – розвиток цифрових інновацій, стійкість суспільних медіа, боротьба з дезінформацією та роль мовників у сприянні соціальній згуртованості в дедалі поляризованішому світі.

Папа Лев XIV і роль Радіо Ватикану

Участь Радіо Ватикану в Європейській мовній спілці (EBU) з моменту її заснування є частиною його місії поширення універсального послання Церкви, в тому числі через засоби інформації. Цю місію нещодавно підкреслив Лев XIV під час відвідин передавального центру папської радіостанції в Санта-Марія-ді-Ґалерія. При цій нагоді Святіший Отець підкреслив, що під час його місіонерської праці в Латинській Америці та Африці було дуже важливо мати можливість приймати короткохвильові передачі Ватиканського радіо, які досягають місць, куди мало які радіостанції можуть дістатися. Папа наголосив на місіонерській цінності комунікації.