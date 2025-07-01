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Світ

Радіо Ватикану братиме участь у черговій асамблеї EBU

94-та Генеральна асамблея Європейської мовної спілки (EBU), організації, що об'єднує головні суспільні телерадіокомпанії Європи, відбудеться в штаб-квартирі BBC в Лондоні за участю провідних представників міжнародної медіаспільноти.

Vatican News

BBC буде господарем 94-ї Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки (EBU), яка відбудеться в 75-ту річницю заснування цієї асоціації суспільних мовників. Подія, яка відбудеться від 2 до 4 липня 2025 р., збере в Лондоні журналістів європейських радіо- і телеканалів для обговорення найактуальніших тем у сфері комунікацій: від штучного інтелекту до свободи преси, від боротьби з фейковими новинами до потенціалу стрімінгу. Станом на сьогодні EBU налічує 112 організацій з понад 50 країн, не тільки європейських, а й з Середземноморського басейну, Північної Африки та Близького Сходу. Серед них – такі історичні мовники, як BBC, RAI, France Télévisions та Радіо Ватикану, співзасновник EBU. Його у Лондоні представлятиме Заступник редакційного директора Дикастерії у справах комунікації Святого Престолу Алессандро Джізотті.

Відданість EBU суспільному мовленню

Протягом 75 років EBU докладає зусиль для підтримки цінностей суспільного мовлення та технологічних інновацій з метою покращення комунікації задля загального блага. Серед найвідоміших ініціатив організації – Євробачення та технологічні проекти, такі як платформа Eurovision News Exchange, що сприяє обміну контентом між європейськими мовниками. На порядку денному Генеральної асамблеї в Лондоні – розвиток цифрових інновацій, стійкість суспільних медіа, боротьба з дезінформацією та роль мовників у сприянні соціальній згуртованості в дедалі поляризованішому світі.

Папа Лев XIV і роль Радіо Ватикану

Участь Радіо Ватикану в Європейській мовній спілці (EBU) з моменту її заснування є частиною його місії поширення універсального послання Церкви, в тому числі через засоби інформації. Цю місію нещодавно підкреслив Лев XIV під час відвідин передавального центру папської радіостанції в Санта-Марія-ді-Ґалерія. При цій нагоді Святіший Отець підкреслив, що під час його місіонерської праці в Латинській Америці та Африці було дуже важливо мати можливість приймати короткохвильові передачі Ватиканського радіо, які досягають місць, куди мало які радіостанції можуть дістатися. Папа наголосив на місіонерській цінності комунікації.

01 липня 2025, 14:27
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