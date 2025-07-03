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Світ

Папа Лев XIV прийняв у Ватикані Президента Польщі

Під час переговорів у Державному Секретаріаті, аналізуючи міжнародну ситуацію, особливу увагу присвятили війні в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 3 липня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані Президента Польської Республіки Анджея Дуду, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, у супроводі архиєпископа Пола Річарда Галлагера, Секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

  (@Vatican Media)

Як повідомляє Ватиканська пресслужба, під час дружніх переговорів у Державному Секретаріаті було підтверджено взаємне цінування міцних двосторонніх стосунків та обговорено соціально-політичну ситуацію в країні. У подальшому ході розмови були підняті питання міжнародного характеру, з особливою увагою до війни в Україні.

  (@Vatican Media)
03 липня 2025, 13:01
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