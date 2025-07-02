Папа Лев XIV прийняв у Ватикані Главу Ради міністрів Італії

Під час переговорів у рамках візиту йшлося про спільні зусилля задля відновлення миру в Україні та на Близькому Сході, а також про деякі питання, щодо розвитку двосторонніх стосунків.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У середу, 2 липня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Голову Ради міністрів Італії Джорджу Мелоні. Опісля Глава Уряду зустрілася з кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, разом із Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископом Полом Річардом Ґаллаґером.

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За підсумками візиту Ватиканська пресслужба поширила повідомлення, в якому зазначається, що під час дружніх переговорів у Державному Секретаріаті було підкреслено добрі стосунки між Святим Престолом та Італією, а також відзначено спільні зусилля з метою досягнення миру в Україні та на Близькому Сході і надання гуманітарної допомоги Газі. В ході подальшої розмови було розглянуто деякі питання, що стосуються двосторонніх взаємин, а також теми, що становлять інтерес для Церкви та італійського суспільства.