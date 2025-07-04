Папа прийняв у Ватикані Главу Уряду Чорногорії

Серед тем, які обговорювалися під час візиту, розширення ЄС на країни Західних Балкан та війна, що триває в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ, – Ватикан

У пʼятницю, 4 липня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Прем'єр-міністра Чорногорії Мілойка Спаїча, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

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Як повідомила прес-служба Святого Престолу за підсумками переговорів у Державному Секретаріаті, було висловлено задоволення добрими двосторонніми стосунками, а також згадано деякі питання, що стосуються взаємин між Церквою і державою. Далі було приділено увагу регіональним і міжнародним темам, з особливим акцентом на розширенні Європейського Союзу на країни Західних Балкан і на війні, що триває в Україні.