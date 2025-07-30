Святий Престол – Азербайджан: меморандум щодо міжрелігійного діалогу

У Ватикані відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Церквою і державою у питаннях стосунків між різними релігіями. Кардинал Коовакад: нехай же наші «дружні двосторонні стосунки», згідно з побажаннями Папи Лева XIV, ще більше сприяють «істині, справедливості та миру».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 28 липня 2025 р., у Ватикані відбулося підписання Меморандуму між Дикастерією у справах міжрелігійного діалогу та Державним комітетом у справах діяльності релігійних структур Азербайджанської Республіки про взаєморозуміння у сфері міжрелігійного діалогу. Як зазначив у своєму виступі з цієї нагоди кардинал Джордж Джейкоб Коовакад, Префект Дикастерії в справах міжрелігійного діалогу, вітаючи представників азербайджанського уряду, розвиток такої життєвоважливої сфери як діалог між різними віросповіданнями, є «чітким сигналом спільного бажанням і далі трудитися разом задля цілісного формування кожної людини як віруючого і як громадянина».

Як зауважив кардинал Коовакад, «в останні десятиліття Святий Престол і Республіка Азербайджан виявили спільне бажання розвивати і зміцнювати свої стосунки», здійснивши низку кроків, відвідинами країни святим Іваном Павлом ІІ у 2002 році та Папою Франциском у жовтні 2016 року, не забуваючи й про візит в Азербайджан у 2008 році кардинала Тарчізіо Бертоне, тодішнього Державного Секретаря, під час якого він став речником близькості Бенедикта XVI.

В основі підписаного у понеділок Меморандуму лежить двостороння Угода між Святим Престолом і Азербайджанською Республікою від квітня 2011 року, яка, як зазначив префект, крім того, що зміцнила двосторонні стосунки і дозволила Церкві здійснювати свою місію в кавказькій республіці, стала «цінним інструментом для просування принципу релігійної свободи», закріпленого в тій же Конституції Азербайджану. Йдеться про текст, за його словами, який демонструє «повагу до релігійної меншини і те, як християни і мусульмани можуть жити разом в гармонії».

Очільник ватиканського відомства, відповідального за міжрелігійний діалог, подякував владі Азербайджану за те, що схвалила цей важливий Меморандум, згадавши і про внесок Шейха-уль-іслам Аллахшукюра Пашазаде, голови Ради кавказьких мусульман, який підтримав будівництво католицького храму в Баку. Цитуючи слова Лева XIV з його звернення до дипломатичного корпусу на початку понтифікату, кардинал Коовакад побажав щоб дружні двосторонні стосунки між Святим Престолом і Азербайджаном «отримали новий імпульс для розвитку і подальшого зміцнення, в той час як ми стараємося просувати “істину, справедливість і мир” для всього людства».