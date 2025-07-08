Мир і діалог у Середземномор'ї, молодь «Bel Espoir» у Стамбулі

Вселенський Константинопольський Патріарх Вартоломей привітав учасників ініціативи «Med25 – Bel Espoir» на чолі з кардиналом Жан-Марком Авеліном, Архиєпископом Марселя. «У світі, позначеному війною, ваше свідчення є ще більш цінним», – сказав патріарх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Giovanni Zavatta - Ватикан

«Ви прибули з берегів Середземного моря, моря світла, але також і сліз. Ви пропливали там, де багато чоловіків і жінок загинули в надії на краще майбутнє. Прогулюючись набережними багатьох портів, ви чули крики болю, але також і пісні солідарності. Тут, у цьому внутрішньому морі нашого людства, сьогодні пишеться нова глава в діалозі між народами, між релігіями і між поколіннями», – сказав Константинопольський патріарх Вартоломей, вітаючи в неділю, 6 липня 2025 р., на Фанарі учасників ініціативи «Med25 – Bel Espoir» на чолі з кардиналом Жан-Марком Авеліном, Архиєпископом Марселя.

Молодь «Bel Espoir»

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З березня по жовтень, відпливши з Барселони і маючи пунктом призначення Марсель, майже двісті молодих людей віком від 20 до 35 років, різних національностей, культур і віросповідань, розділені на вісім груп, по черзі перебувають на борту шхуни «Bel Espoir» (Прекрасна надія). Відповідаючи на заклик Папи Франциска будувати мир у Середземномор'ї, вони подорожують від одного узбережжя до іншого, беручи участь у тренінгах на тему миру, організовуючи конференції та фестивалі в кожному порту зупинки і переживаючи зустріч і братерство, які закладуть основи для майбутнього. Саме в такому форматі відбуваються цьогорічні «Середземноморські зустрічі», які з ініціативи Папи Франциска раніше відбулися в Барі (2020), Флоренції (2022), Марселі (2023) і Тірані (2024). Координацію здійснює Марсельська архидієцезія, очолювана кардиналом Авеліном, якому Папа Франциск довірив місію сприяння та розбудови миру в Середземномор'ї. В програмі подорожі – відвідини тридцяти портів.

(MED25 Bel Espoir, navire de l'AJD)

Діалог заради миру

Промовляючи до вірних після Божественної Літургії в соборі Святого Юра, Предстоятель Православної Церкви наголосив на важливості діалогу як засобу вирішення всіх суперечок і заради миру у світі. До молоді, яка здійснює подорож Середземним морем, прозвучав заклик бути сміливими, не боятися діалогу: «Не бійтеся свого ближнього, навіть якщо він інакше молиться, якщо він інакше розуміє Бога, тому що в кожній людині живе божественна іскра, таємнича присутність Того, Хто створив нас на свій образ і подобу. Діалог починається з погляду, жесту, доброго слова, де Христос, Боже Слово, стає зв'язком, який все об'єднує. Діалог починається тоді, коли ми приймаємо досвід інакшості». Й у світі, «напруженому, позначеному багатьма війнами – в Україні, у Святій Землі, на Близькому Сході, в Африці – ваше свідчення як молодих християн є ще більш цінним», – сказав патріарх Вартоломей, підкреслюючи, що діалог, – «це не факультативний вибір, а євангельський обов'язок, це не розкіш, зарезервована для богословів, а християнський обов'язок, вписаний в саме серце нашого покликання як охрещених».

Вселенський Патріарх у цьому контексті згадав про плідний діалог між Православною Церквою та Католицькою Церквою, починаючи від «історичної зустрічі Патріарха Атанаґори з Папою Павлом VI в Єрусалимі 1964 року» до своїх зустрічей з Іваном Павлом ІІ, Бенедиктом XVI, Франциском, Левом XIV, «бо майбутнє християнства в цьому фрагментованому світі залежить від нашої здатності прямувати вперед, свідчити та служити разом».