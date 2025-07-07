Кардинал Толентіно де Мендонса увійшов до журі «Премії Заїда» 2026

До комісії ввійшли також колишній президент Європейської ради, колишній президент Комісії Африканського союзу, директорка ЮНІСЕФ, керівниця адміністрації Президента Узбекистану.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Премія Заїда за сприяння братерству» оголосила в понеділок, 7 липня 2025 р., склад журі, що обере лауреата або лауреатів 2026 році цієї міжнародної нагороди, яка вшановує людей та організації будь-якого походження та національності, які самовіддано та невтомно працюють над просуванням людського братерства та сприянням мирному співіснуванню.

Ця ініціатива була створена 2019 року, а спонукою став «Документ про загальнолюдське братерство», який 4 лютого 2019 року в столиці ОАЕ підписали Папа Франциск та Великий Імам Ахмад Аль-Таїб. Для втілення цього документа був створений спеціальний комітет, який виступив ініціатором премії, названої на честь Заїда бін Султана аль-Нахаяна, засновника Об'єднаних Арабських Еміратів, який відзначався цінностями смирення та пошани, які премія прагне поширювати. Першими лауреатами премії стали Папа Франциск і Ахмад Аль-Таїб. Вона вручається 4 лютого, день, який Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародним днем загальнолюдського братерства.

До складу журі премії 2026 року увійшли Кетрін Рассел, виконавча директорка ЮНІСЕФ, Шарль Мішель, колишній президент Європейської ради та колишній прем'єр-міністр Бельгії, Мусса Факі Махамат, колишній голова Комісії Африканського Союзу та колишній прем'єр-міністр Чаду, Саїда Мірзійоєва, керівниця Адміністрації Президента Республіки Узбекистан, кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії Святого Престолу у справах культури та освіти, суддя Мохамед Абдельсалам, Генеральний секретар Премії.

Маючи різний досвід та компетенції, члени журі розглянуть та оцінять запропоновані кандидатури, що походять з понад 60 країн і охоплюють широкий спектр гуманітарних організацій та ініціатив, включаючи боротьбу з наслідками кліматичних змін, старання про подолання бідності, розвиток громад та доступ до медичної допомоги. Кандидатів для відзначення, що включає грошову винагороду 1 млн доларів, можна подавати через офіційний сайт Премії: https://zayedaward.org.