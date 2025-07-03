Ювілей доступний для всіх: допомога для людей з інвалідністю

У Римі відкрито маршрути для людей з інвалідністю, які допомагають їм дістатися до базиліки святого Петра та пройти через Святі Двері.

Benedetta Capelli / с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

На асфальті римських вулиць можна побачити наклейки у вигляді стіп. Це не гра, а цінний і корисний інструмент для багатьох паломників з інвалідністю та дієвою допомогою для всіх вірних. Наклейки можна побачити на вулицях, що починаються від Piazza del Risorgimento, Piazza Pia і Piazza Sant'Uffizio, і допомагають дістатися до базиліки Святого Петра, щоб спокійно пройти через Святі Двері.

Медіа підтримка для паломників

На маршрутах є інклюзивні вказівники, паперові, тактильні та голосові карти, QR-коди для завантаження аудіоконтенту та спрощені тексти, які допоможуть пережити Ювілей під знаком доступності. Матеріали та інформаційна підтримка складаються з багатомовного текстового, аудіо- та відеоконтенту, які дозволяють відвідувачам ознайомитися з маршрутами доступу до колонади Святого Петра, із позначенням наявності зон відпочинку, туалетів, питних фонтанчиків та спеціальної допомоги. Все це доступно за допомогою QR-коду італійською та англійською мовами, італійською та міжнародною мовою жестів, італійською та англійською мовами Easy-to-Read (спрощена мова, що регулюється Європейським Союзом) та CAA (альтернативна доповнювальна комунікація піктограмами). Тексти доступні завдяки спеціальним шрифтам (Test Me), відповідному розмірові шрифту та правильному кольоровому контрасту, щоб їх могли легко прочитати також особи з вадами зору або з дислексією.

Використовувати ефективні інструменти

Камілла Капітані є радницею з питань культури і туризму Римської спілки сліпих, яка має вади зору. Вона завжди захоплювалася музеями, з якими співпрацює у створенні доступних маршрутів, особливо для людей з вадами зору. «Ці три маршрути, – розповідає Камілла, – народилися з бажання Ватикану і Муніципалітету Риму, щоб зробити Ювілей доступним для людей з інвалідністю та щоб зробити Ювілей справді інклюзивною подією, шляхом реалізації та використання низки інструментів, які будуть ефективними й корисними для всіх і кожного у його власній різноманітності». Вона пояснює, що наклейки легко впізнати, оскільки вони мають контрастні кольори, а всередині зображені люди, які представляють людське розмаїття.

Враховувати потреби всіх

Для Камілли Капітані ця ініціатива має велике соціальне та культурне значення. Вона підкреслює, що «це чудове послання відкритості, тому що увага дійсно приділяється потребам кожного». Тож насправді те, що робиться для людей з інвалідністю, є дуже корисним і для всіх інших. У розповіді Камілли відчувається любов до мистецтва і краси, яка, за її словами, була вихована в ній ще в дитинстві. «У той момент, коли я відкрила для себе можливість сенсорних екскурсій і наявність доступних маршрутів, переді мною відкрився цілий світ». Протягом десяти років Камілла була радницею з питань культури і туризму в Спілці сліпих Риму Unione Ciechi di Roma і з групою людей почала працювати саме над покращенням доступності міських музеїв. Спільна робота дозволила їй зрозуміти потреби, відмінності між незрячими та людьми із слабким зором, а згодом виявити потреби глухих людей та людей з руховими порушеннями.

Кілька днів тому відбулося урочисте відкриття трьох маршрутів за участі міського голови столиці Роберто Ґуалтієрі. «Проект інклюзивності є одночасно і маленьким, і великим, – підкреслив мер, – тому що він уможливлює зробити вказівники доступними для всіх, а також є моделлю інституційної туристичної комунікації, орієнтованої на громадян».