Архиєпископ Каччя про право на здоровʼя та роль сімʼї у сприянні розвитку

Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, виступаючи на політичному форумі високого рівня, присвяченого цілям сталого розвитку, окреслив такі пріоритети, як досягнення здоров'я і добробуту для всіх, сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок. Це цілі, за його словами, вимагають підходу, орієнтований на людину, а не ідеології.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Забезпечення охорони здоров'я та добробуту для всіх, сприяння гендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок – це дві фундаментальні цілі Програми дій до 2030 року, які, на думку Святого Престолу, вимагають підходу, зосередженого на людях і стосунках, а не на суто ідеологічному порядку денному. На цьому наголосив архиєпископ Ґабріеле Качча, Постійний Спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, виступаючи 14 та 15 липня 2025 р. на двох сесіях Політичного форуму високого рівня, присвячених Цілям сталого розвитку (ЦСР).

Право на здоров’я

Говорячи про право на здоров'я, ватиканський дипломат нагадав, що «здоров'я – це не просто відсутність хвороб, а цілісний стан фізичного, психологічного, соціального, духовного та емоційного благополуччя». Він підкреслив, що це «життєво важлива частина цілісного розвитку людини». Разом з тим, архиєпископ Качча зазначив, що «прогрес у досягненні ЦСР №3 залишається нерівномірним». Нерівність залишається глибокою: «мільйони людей досі не мають доступу до базової медичної допомоги», рівень материнської смертності залишається незмінним, а багато страждань, пов'язаних з психічним здоров'ям, «залишаються непоміченими». Для подолання цих перешкод необхідна інтегрована політика, яка визнає взаємозалежність між здоров'ям та іншими цілями, такими як подолання бідності, харчування, освіта, водопостачання та санітарія, а також фінансування розвитку. Перш за все, як підкреслив представник Святого Престолу, здоров'я має бути гарантоване «найбільш вразливим членам людського роду: ненародженим, дітям, людям похилого віку, людям з інвалідністю, мігрантам і тим, хто живе в зонах військових конфліктів».

Сім’я як місце плекання автентичних стосунків

І саме про людську гідність, однакову і невід'ємну, архиєпископ Качча говорив у своїй другій промові, цитуючи декларацію «Dignitas infinita» Дикастерії доктрини віри. За його словами, повна рівність вимагає більше, ніж просто формального визнання: потрібні «умови, які уможливлюють цілісний розвиток жінок», такі як доступ до якісної освіти, охорони здоров'я, гідної праці та суспільного життя. Ватиканський дипломат також застеріг від індивідуалістичного та утилітарного погляду на роль жінок. «Жінки не повинні бути зведені до інструментів економічного чи політичного порядку денного», – наголосив він, додаючи, що слід натомість цінувати «взаємодоповнюваність між чоловіками і жінками», а сім'я має бути визнана первинним місцем плекання стосунків. Для цього, підсумував представник Святого Престолу, політика в цій сфері повинна «підтримувати і захищати сім'ї, материнство і батьківство», а також сприяти рівності.