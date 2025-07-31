Святий Престол: дві держави - шлях палестинсько-ізраїльського врегулювання

Ватиканський представник при ООН в Нью-Йорку під час конференції ООН, організованої за ініціативою Франції та Саудівської Аравії, наголосив на занепокоєнні серйозною гуманітарною ситуацією в секторі Гази, закликавши до припинення вогню, захисту палестинського цивільного населення та звільнення ізраїльських заручників. Нагадавши про важливість Єрусалиму, він закликав до статусу, який «гарантує збереження його унікальної ідентичності».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Тероризм ніколи не може бути виправданий, однак «право на самооборону повинно здійснюватися в традиційних межах необхідності і пропорційності». Святий Престол через свого представника вкотре наголосив на цьому під час конференції ООН високого рівня, присвяченої «мирному врегулюванню палестинського питання та реалізації рішення про дві держави», що була організована Францією та Саудівською Аравією і завершилася 30 липня в Нью-Йорку. Постійний Спостерігач при ООН архиєпископ Ґабріеле Каччя закликав до «негайного припинення вогню, звільнення всіх ізраїльських заручників, повернення тіл загиблих, захисту всіх палестинських цивільних осіб відповідно до міжнародного гуманітарного права та безперешкодного доступу до гуманітарної допомоги», вкотре засудивши напад ХАМАСу на ізраїльтян, скоєний 7 жовтня 2023 року.

Стурбованість гуманітарною кризою

Святий Престол, за словами дипломата, «залишається глибоко стурбованим погіршенням гуманітарної кризи в секторі Гази», з чого випливає заклик до міжнародного співтовариства дати негайну і скоординовану відповідь на масове переміщення сімей, колапс служб життєзабезмпечення, зростання голоду. Архиєпископ зупинився на впливі збройного конфлікту на цивільне населення, згадуючи про кількість вбитих дітей, руйнування будинків, лікарень і культових споруд, звертаючи особливу увагу на «нещодавній обстріл храму Святої Родини, який завдав ще більшої рани громаді, яка й до цього зазнала випробувань». Це випадок, який викликав глибокий біль, якщо згадати про роль християн у цьому регіоні, які вже тривалий час діють «як стримуюча і стабілізуюча присутність, сприяючи діалогу і миру».

Рішення про дві держави

Святий Престол переконаний, що «рішення про дві держави, засноване на захищених і міжнародно визнаних кордонах, є єдиним життєздатним і рівноправним шляхом до справедливого і тривалого миру». І свідченням цього є важливі кроки, зроблені до цього часу, такі як офіційне визнання Держави Ізраїль через Фундаментальну угоду 1993 року і визнання Держави Палестина через Всеосяжну угоду 2015 року. Крім того, ще одним важливим моментом, на який вказав архиєпископ Каччя, є рішуча підтримка «невід'ємних прав палестинського народу, включаючи право на самовизначення», а також «законних прагнень» палестинців «жити в умовах свободи, безпеки і гідності в незалежній і суверенній державі».

Статус Єрусалиму

На завершення Постійний Спостерігач Святого Престолу нагадав про «універсальне релігійне і культурне» значення Єрусалиму, міста, яке є священним для християн, іудеїв і мусульман, і з цієї причини закликав до забезпечення статусу, який «виходить за рамки політичних розбіжностей і гарантує збереження його унікальної ідентичності». Йдеться про «особливий міжнародно гарантований статус, здатний забезпечити гідність і права всіх його жителів і вірних трьох монотеїстичних релігій, рівність перед законом їхніх інституцій і громад, збереження священного характеру міста і його виняткової релігійної та культурної спадщини», а також гарантує «захист святих місць» і «право безперешкодного доступу до них і відправлення там богослужінь».