Святий Престол: інтелектуальна власність на служінні благу всіх

Виступаючи під час Асамблеї держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН і міжнародних організаціях в Женеві підкреслив, що в сфері інтелектуальної власності міжнародна співпраця породжує «угоди, які пропонують практичні і доступні послуги на благо всіх». У цій сфері, повторив він, необхідно звернути увагу на складні виклики, які ставить перед нами штучний інтелект.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Святий Престол хотів би ще раз висловити свою вдячність за роботу Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), особливо в контексті зростаючої геополітичної напруженості, економічної невизначеності та послаблення багатосторонності», – заявив архиєпископ Етторе Балестреро, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН та інших міжнародних організаціях в Женеві, виступаючи на 66-й серії зустрічей Асамблеї держав-членів ВОІВ. Ця висока оцінка випливає із спостереження, що збалансовані та ефективні системи інтелектуальної власності, запропоновані ВОІВ, стимулюють «інновації та креативність, сприяють обміну знаннями та технічним досвідом між країнами та всередині них, а також сприяють впровадженню моделей сталого розвитку».

За словами ватиканського дипломата, міжнародна співпраця в цьому сенсі породжує угоди, які передбачають «практичні і доступні послуги на благо всіх», оскільки вони засновані на «умовах і правилах, узгоджених державами». Таке прагнення, - підкреслив нунцій, - продемонстрували переговори і консенсусне прийняття минулого року Ер-Ріядського Договору про законодавство у сфері промислових зразків, «який відображає бажання сприяти багатосторонньому співробітництву, прагнучи впорядкувати і спростити глобальну систему охорони промислових зразків».

Штучний інтелект на служінні мирові

Нагадавши, що інновації розвиваються прискореними темпами, Постійний Спостерігач підкреслив, що штучний інтелект ставить «складні виклики перед системами інтелектуальної власності, піднімаючи питання про авторство, винахідництво і захист людської творчості». Тому Святий Престол ще раз наголошує, що ШІ повинен бути інструментом на благо людей, з повагою до людської гідності. «У часи війни та насильства інновації та креативність можуть зберегти сутність краси, оскільки прикрашати світ означає будувати мир», – наголосив він, підсумовуючи, що існує нагальна потреба в «будівничих миру, які працюють для спільного блага, для того, що є добрим для всіх, а не лише для небагатьох».