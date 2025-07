Італійська пошта: щодня надходить 100 кг кореспонденції для Папи

Як повідомила Італійська пошта, щодня до сортувального центру у Фюмічіно надходять сотні листів, адресованих Папі Леву XIV.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

“To His Holiness Pope Leo”, “Per Sua Santità”. На звороті листів і листівок чітко вказано адресата, хоча адреса може бути розпливчастою або неточною. Для італійських листонош це не проблема: пошта доставляється до Ватикану. Як зазначається в комюніке, яке поширила Пошта Італії, Папа є адресатом до 100 кг листів на день.

За словами Антонелло Чідічімо, керівника сортувального центру Пошти Італії у Фюмічіно, йдеться про постійну тенденцію з дня обрання Роберта Превоста, що відбулося 8 травня 2025 року. «Листи, – зазначає він, – надходять з усього світу, і на даний момент неможливо встановити, яка країна пише Папі найбільше».

(© poste italiane)

Місце призначення – Ватикан

Після першої зупинки в сортувальному центрі у Фюмічіно, щоденний потік пошти, призначеної для Святого Престолу, проходить перевірку на безпеку і обробляється за допомогою машини для реєстрації та зважування з використанням комп'ютеризованої системи. Потім «пошта Папи» потрапляє до розподільчого центру, розташованого найближче до Ватикану, і звідти доставляється до адресата.

Звичайно, важко зрозуміти зміст листів, часто малюнок на конверті вказує на те, що це рука дитини, або тремтячий почерк літньої людини, яка ввіряє Папі свої роздуми чи прохання. Безсумнівним є те, що кожна листівка чи повідомлення містить цінну частку відправника.