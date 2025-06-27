Святий Престол: захист дітей повинен залишатися пріоритетом

Виступаючи під час відкритих дебатів у Раді Безпеки ООН, присвячених темі захисту дітей під час збройних конфліктів, представник Святого Престолу закликав Раду Безпеки «ефективно використовувати всі наявні механізми для сприяння у виконанні програми дій щодо дітей під час збройних конфліктів», тому що «захист дітей, які постраждали від збройних конфліктів, має залишатися одним із основних пріоритетів Організації Об’єднаних Націй».

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 26 червня 2025 р., монсеньйор Марко Форміка, тимчасовий повірений у справах Постійного представництва Святого Престолу при ООН в Нью-Йорку, виступив під час відкритих дебатів Ради Безпеки, присвячених захистові дітей під час збройних конфліктів. Він наголосив, що «Святий Престол глибоко стурбований відновленням збройних конфліктів і дедалі більшим визнанням сили як засобу вирішення суперечок». «Ці серйозні події, – зазначив він, – не перестають завдавати найважчих втрат найуразливішим членам суспільства, особливо дітям, чиє життя надто часто залишається в тіні жорстокості війни, а гідність і майбутнє порушуються і ставляться під загрозу».

Захист невинних життів понад усе

«Двадцята річниця ухвалення Резолюції 1612 Ради Безпеки дає нагоду для роздумів і нових дій, – зазначив представник Святого Престолу. – Нагально визнати, що захист невинних життів має бути поставлений понад усі політичні, військові чи стратегічні міркування. Крім того, необхідно терміново повернутися на шлях діалогу, дипломатії та миру». Посилаючись на останній звіт Генерального секретаря від 15 травня 2025 р., він звернув увагу на зростання на 25% за останній рік кількості серйозних порушень прав дітей, які опинилися в ситуації збройні конфліктів. «У зв'язку з цим наша делегація висловлює глибоку стурбованість жахливими умовами, в яких перебувають діти в густонаселених районах, що постраждали від збройного конфлікту, де застосування вибухової зброї завдає невибіркової і непропорційної шкоди, – підкреслив монсеньйор Марко Форміка. – Особливо тривожним є той факт, що місця, які повинні залишатися недоторканними притулками, такі як школи, лікарні та культові споруди, дедалі частіше стають об'єктами нападів».

Використайте всі наявні механізми

Представник Святого Престолу від імені Делегації поділився наступними міркуваннями. Перш за все ніхто і ніколи не повинен перешкоджати доступу до гуманітарної допомоги: «Святий Престол рішуче засуджує будь-які дії, що перешкоджають доставці життєво необхідних товарів, таких як їжа, вода та ліки, тим, хто їх потребує». Другою думкою є те, що припинення використання, виробництва та накопичення зброї невибіркової дії, може обмежити шкоду, що завдається дітям. Ватиканський дипломат підкреслив, що настав час приєднатися до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, а також до Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах та схвалити Декларацію щодо використання вибухової зброї в населених районах. І насамкінець Делегація Святого Престолу закликала Раду Безпеки «ефективно використовувати всі наявні механізми для сприяння у виконанні програми дій щодо дітей під час збройних конфліктів», тому що «захист дітей, які постраждали від збройних конфліктів, повинен залишатися одним із основних пріоритетів Організації Об’єднаних Націй».

Терористичний напад у Дамаску

Останньою темою, якій на якій наголосив дипломат, було глибоке занепокоєння та однозначне засудження Святим Престолом терористичного нападу, що відбувся 22 червня 2025 р., в греко-православній церкві святого Іллі у Дамаску. «Святий Престол закликає цю Раду розглянути питання переслідування християн і вжити заходів проти християнофобії», – зазначив він.